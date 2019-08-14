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هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في تزكية مترشح للرئاسة

Mercredi 14 Août 2019

Mercredi 14 Août 2019
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات نبيل بافون اليوم الإربعاء 14 أوت 2019، أن بإمكان أي مواطن تونسي التثبت من إقحام إسمه ضمن التزكيات الشعبية لصالح أي مترشح للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، دون علمه أو موافقته، وذلك من خلال إدخال الرمز التالي على الهاتف الجوال : *195* ثم رقم بطاقة التعريف ثم # .


  
  
     
  
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