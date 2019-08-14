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الرابطة 1- تعيين مقابلات الجولة الافتتاحية

Mercredi 14 Août 2019

Mercredi 14 Août 2019
وات - اعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اليوم الاربعاء عن تعيين مقابلات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى وذلك على النحو التالي:

السبت 24 اوت
في القيروان - س 16 و30 شبيبة القيروان - مستقبل سليمان


في رادس - س 18 (دون حضور الجمهور) النادي الافريقي - الملعب التونسي


الاحد 25 اوت
في المنستير- س 18 الاتحاد المنستيري - النادي الصفاقسي

وتاجلت لقاءات هلال الشابة - النجم الساحلي والنادي البنزرتي - نادي حمام الانف واتحاد تطاوين - الترجي الرياضي ونجم المتلوي - اتحاد بنقردان الى موعد لاحق بسبب الالتزامات القارية والاقليمية لكل من النجم الساحلي والنادي البنزرتي والترجي الرياضي واتحاد بنقردان.

  
  
     
  
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