رئاسية 2019 ... 10 مترشحين يقدمون ملفات ترشحاتهم منقوصة من التزكيات الى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال

Jeudi 08 Août 2019



وات

- أودع صباح اليوم الخميس 9 مترشحين مستقلين ومترشح آخر عن ائتلاف مدني، ملفات ترشحاتهم لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دون توفير التزكيات المطلوبة وهم نور الدين بوعلي، والصحبي الطرابلسي ،ومحمد لسعد العوني ،واقبال لمين حرم بن سعيد ،وزياد التبر،وفتحية معاوي ورضوان عبد العالي ،والحبيب بن محمد ساسي ورفيق السلامي وماهر الخشناوي (مرشح عن ائتلاف مدني) .وقد بلغ عدد المترشحين الذين قدموا مطالب ترشحاتهم إلى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال من نهار اليوم 50 مرشحا منذ انطلاق فتح باب الترشحات الذي تنتهي آجاله يوم غد الجمعة 9 اوت .وأفاد المترشح نور الدين بوعلي، (51 سنة) أصيل مدينة تالة وأستاذ تاريخ وعلاقات دولية أنه لم يتمكن من توفير التزكيات الشعبية نظرا لضيق الوقت مشيرا إلى أنه بصدد جمع التزكيات من نواب البرلمان للحصول على التزكيات اللازمة قبل يوم غد.اما المترشح الصحبي الطرابلسي، وهو أستاذ جامعي وباحث، فقد صرح انه لم يتمكن إلا من توفير بعض المئات من التزكيات الشعبية مشيرا إلى أنه بصدد الاتصال برؤساء البلديات من أجل جمع 40 تزكية.من جانبه قال المترشح محمد لسعد العوني،أصيل ولاية مدنين وصاحب عمل حر، أنه يعمل على استكمال التزكيات قبل انتهاء يوم غد مشيرا الى ان برنامجه يرتكز بالأساس على اصلاح القضاء والتعليم والصحة وتحقيق الأمن الغذائي عبر دعم الفلاحين بجدولة ديونهم مضيفا أنه سيتوجه إلى رئيس حركة النهضة من أجل دعمه في الحصول على تزكيات.أما المترشحة المستقلة اقبال لمين حرم بن سعيد، أصيلة مدينة هرقلة ومقيمة بألمانيا منذ 20 سنة، فقد قالت إنها قدمت ترشحها في إطارسعيها إلى جعل تونس أفضل من ألمانيا عبر اصلاح التعليم والصحة والشباب مشيرة إلى أنها جمعت 80 بالمائة من التزكيات اللازمة إلى حد الآن.كما قدم المترشح المستقل زياد التبر، وهو شاب أصيل مدينة منزل تميم وموظف سابق بوكالة النهوض بالصناعة ومستثمر، ملف ترشحه الذي تضمن قرابة 6500 تزكية شعبية أما المترشح عن ائتلاف مدني وهو الناشط الحقوقي والاعلامي ماهر الخشناوي فقد تمكن من توفير 8700 تزكية شعبية على أمل استكمال باقي التزكيات اليوم وغدا وفق تعبيره رافضا الكشف عن اسم الائتلاف المدني الذي دعمه في الوقت الراهن.وقد صرح المترشح المستقل رضوان عبد العالي، وهو دكتور في علم الاجتماع وأستاذ تعليم عالي سابق وكاتب،بأنه مترشح غير جدي وأنه لم يقم بتوفير التزكيات اللازمة للترشح.كما قدمت المترشحة المستقلة فتحية معاوي، وهي مديرة سابقة بشركة أجنبية، ملف ترشحها للرئاسيات المقبلة، غير أنها لم تتمكن من توفير التزكيات اللازمة حيث تضمن ملفها 8 تزكيات من نواب البرلمان ورؤساء البلديات.اما المترشح المستقل الحبيب بن محمد ساسي وهو تونسي مقيم بفرنسا ويعمل حارسا شخصيا ويحمل الجنسيتين التونسية والفرنسية فقد أودع ترشحه دون أن يقدم اثباتا بتخليه عن الجنسية الفرنسية أو يقدم التزكيات اللازمة وقد صرح بأنه جمع 10 آلاف تزكية شعبية غير أنه لم يقدمها إلى هيئة الانتخابات.وقدم المترشح المستقل رفيق السلامي، وهو عون حراسة، ملف ترشحه للرئاسيات السابقة لأوانها دون أن يستكمل التزكيات اللازمة وأوضح في تصريح إعلامي أنه جمع 8400 تزكية ويعمل على استكمال باقي التزكيات والمبلغ المالي قبل يوم غد.يذكر أن القانون ينص على ضرورة حصول المترشح على 10 تزكيات من النواب أو 40 تزكية من رؤساء البلديات أو 10 ألاف تزكية من الناخبين.