الغرفة الوطنية لتجارة الاقمشة والملابس الجاهزة بالتفصيل تدعو الى منح تخفيضات لا تقل عن 20 بالمائة خلال موسم التخفيض الصيفي

Lundi 05 Août 2019
وات - دعت الغرفة النقابية الوطنية لتجارة الاقمشة والملابس الجاهزة بالتفصيل (منظمة الاعراف) التجار الى الالتزام بنسبة تخفيض، خلال موسم التخفيضات الصيفية، الذي ينطلق يوم الاربعاء 7 اوت 2019 ، لا تقل عن 20 بالمائة من الاسعار المصرح بها.
ودعت الغرفة ، في بلاغ موجه الى التجار، الى ضرورة ايداع تصريح عن عملية التخفيض وجرد للمنتوجات المخفضة لدى المصالح الجهوية لوزارة التجارة في الاجال القانونية علما وان موسم التخفيض يستمر على امتداد 6 اسابيع.
وشددت الغرفة على ضرورة كتابة كلمة " تخفيض موسمي" على واجهة المحلات التي تقدم تخفيضات للمستهلكين وبيان تخفيض السعر عل المنتوج المخفض حسب نظام التأشير الثنائي (السعر قبل وبعد التخفيض) مع الاحتفاظ بمعلقة السعر القديم على المنتوج.
وتتوقع الغرفة ان يشارك في موسم التخفيضات لصيف 2019 ما بين 1300 و 1400 تاجر ينشط اغلبهم بالمدن الكبرى ويعملون في مجال تجارة الاقمشة والملابس الجاهزة بالتفصيل.
ودعت الغرفة ، في بلاغ موجه الى التجار، الى ضرورة ايداع تصريح عن عملية التخفيض وجرد للمنتوجات المخفضة لدى المصالح الجهوية لوزارة التجارة في الاجال القانونية علما وان موسم التخفيض يستمر على امتداد 6 اسابيع.
وشددت الغرفة على ضرورة كتابة كلمة " تخفيض موسمي" على واجهة المحلات التي تقدم تخفيضات للمستهلكين وبيان تخفيض السعر عل المنتوج المخفض حسب نظام التأشير الثنائي (السعر قبل وبعد التخفيض) مع الاحتفاظ بمعلقة السعر القديم على المنتوج.
وتتوقع الغرفة ان يشارك في موسم التخفيضات لصيف 2019 ما بين 1300 و 1400 تاجر ينشط اغلبهم بالمدن الكبرى ويعملون في مجال تجارة الاقمشة والملابس الجاهزة بالتفصيل.
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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