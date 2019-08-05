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نسبة التضخم في تونس تتراجع الى 6,5 بالمائة خلال شهر جويلية 2019

Lundi 05 Août 2019

Lundi 05 Août 2019
وات - تراجعت نسبة التضخم في تونس، خلال شهر جويلية 2019، الى مستوى 6,5 بالمائة بعد ان كانت في حدود 6,8 بالمائة خلال شهر جوان 2019 و7 بالمائة خلال شهر ماي 2019 وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للاحصاء الإثنين.

وأرجع المعهد ، في بيان صحفي له حول مؤشر الاستهلاك العائلي لسنة 2019 ، هذا التراجع الى تقلص تاثير الزيادات المسجلة في اسعار خدمات النقل خلال شهر جويلية 2019 والتي هبطت الى 6,3 بالمائة بعد ان كانت في حدود 9,2 بالمائة خلال شهر جوان 2019 .


وارتفعت اسعار المواد الغذائية، خلال شهر جويلية 2019، بنسبة 6,5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 ويعود هذا الارتفاع بالاساس الى ارتفاع اسعار البيض بنسبة 16,2 بالمائة واسعار الخضر الطازجة بنسبة 12 بالمائة واسعار مشتقات الحليب بنسبة 9 بالمائة واسعار اللحوم بنسبة 7,6 بالمائة واسعار المواد الغذائية المصنعة بنسبة 5,9 بالمائة.

وسجلت مجموعة اللباس والاحذية ارتفاعا بنسبة 8,5 بالمائة، خلال شهر جويلية 2019، بنسبة 8,5 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوى نتيجة الزيادة المسجلة في اسعار الاحذية بنسبة 9,4 بالمائة والملابس بنسبة 8,2 بالمائة والاقمشة بنسبة 8,3 بالمائة ومكملات الملابس بنسبة 7,4 بالمائة.

وارتفعت اسعار المواد والخدمات المختلفة ارتفاعا بنسبة 10,8 بالمائة، باحتساب الانزلاق السنوي، نتيجة ارتفاع اسعار العناية الفردية بنسبة 12,8 بالمائة واللوازم الشخصية بنسبة 11,5 بالمائة.
وسجل التضخم الضمني (التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية) لشهر جويلية 2019، تراجعا الى نسبة 6,5 بالمائة مقابل 7 بالمائة خلال شهر جوان 2019 .

وشهدت اسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 7,3 بالمائة، بحساب الانزلاق السنوى، مقابل 4 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة علما وان الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة قد بلغت 7,4 بالمائة مقابل 2,4 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.


الاسعار عند الاستهلاك ترتفع 0,3 بالمائة ما بين شهري جوان وجويلية 2019

ارتفع مؤشر الاستهلاك العائلي، خلال شهر جويلية 2019 ، بنسبة 0,3 بالمائة، مقارنة بشهر جوان 2019 بعد ان كانت النسبة في حدود 0,3 بالمائة خلال الشهر الفارط و 0,5 بالمائة خلال الشهر الذي سبقه.
ويعود هذا الارتفاع الى صعود اسعار خدمات المطاعم والفنادق وكذلك ارتفاع اسعار العناية الفردية وارتفاع اسعار خدمات ومواد الترفيه والثقافة في حين شهدت اسعار المواد الغذائية والمشروبات استقرار خلال شهر جويلية 2019 .
ويعود هذا الاستقرار الذي يعقب تراجعا هاما بنسبة 1,4 بالمائة خلال شهر جوان 2019 ، وفق بيانات المعهد الوطني للاحصاء، الى ارتفاع اسعار الغلال الطازجة بنسبة 2,1 بالمائة ولحم الضأن بنسبة 1,1 بالمائة ، من جهة ، والى تراجع اسعار الخضر الطازجة بنسبة 1,8 بالمائة و الاسماك الطازجة بنسبة 1 بالمائة والبيض بنسبة 4,5 بالمائة من جهة اخرى.
وسجلت اسعار مجموعة المطاعم والنزل ارتفاعا بنسبة 1,0 بالمائة نتيجة الزيادة المسجلة في اسعار خدمات المطاعم وخدمات المقاهي بنسبة 0,7 بالمائة وخدمات النزل بنسبة 3,5 بالمائة.
وارتفعت اسعار مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0,7 بالمائة بفعل ارتفاع التجهيزات السمعية البصرية والاعلامية بنسبة 0,4 بالمائة واسعار الخدمات الترفيهية والثقافية بنسبة 1,8 بالمائة.

  
  
     
  
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