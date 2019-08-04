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الكرة الطائرة: المنتخب التونسي يستانف تحضيراته للدورة الترشيحية للالعاب الاولمبية

Dimanche 04 Août 2019

Dimanche 04 Août 2019
وات - يستانف المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة المتوج مؤخرا ببطولة امم افريقيا للعبة التي احتضنتها تونس انطلاقا من يوم غد الاثنين والى حدود 8 اوت الجاري تحضيراته بتونس استعدادا للدورة الترشيحية للالعاب الاولمبية التي ستقام ببولونيا ايام 9 و 10 و 11 اوت بمشاركة كل من تونس و بولونيا و فرنسا و سلوفينيا .

وتعتبر هذه الدورة ايضا اعدادية للمنتخب الذي تنظره مشاركة في كاس العالم باليابان من 1 الى 15 اكتوبر و من بعدها الدورة الترشيحية الثانية للاولمبياد خلال شهر جانفي 2020 ومن خلالها تتاهل 5 منتخبات على مستوى القارات الخمسة وبالاضافة الى اليابان المنظم يكتمل عدد البلدان التي ستكون حاضرة في العاب طوكيو 2020 وعددها 12 منتخبا .



وفي ما يلي برنامج الدورة الاولى
الجمعة 9 اوت 2019- 17.00- تونس / بولونيا
20.30 - فرنسا سلوفينيا

السبت 10 اوت 2019 15.00 - فرنسا / بولونيا
18.30 - تونس / سلوفينيا

الاحد 11 اوت 2019 12.00 - تونس / فرنسا
15.00 - بولونيا / سلوفينيا

  
  
     
  
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