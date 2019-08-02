تونس تتوقع صابة زيتون واعدة تتجاوز المعدلات

Vendredi 02 Août 2019
وات - قال مدير عام الديوان الوطني للزيت شكري بيوض، الجمعة، ان موسم جني الزيتون 2019- 2020 ، الذي سينطلق شهر نوفمبر المقبل، سيكون "واعدا وان الصابة قد تتجاوز المعدلات" .
وتراجع انتاج تونس من زيت الزيتون، خلال موسم 2018-2019 ، مقارنة بحصيلة الموسم الذي سبقه والذي كان قياسيا وانتجت تونس العام الجاري 140 ألف طن من الزيت صدرت منها 117 ألف طن بقيمة 1580 مليون دينار مما انعكس على الميزان التجاري الغذائي.
واضاف بيوض ، خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر وزارة الفلاحة ، ان جلسة عمل ستعقد اليوم الجمعة لمناقشة سبل ضمان سير عمليات الانتاج.
وسيناقش المجتمعون الآليات لدعم الجودة ومراقبة انتاج زيت الزيتون ومزيد تعديل السوق وتسهيل نفاذ مصدري زيت الزيتون والمنتجين الى التمويلات.
وشدد بيوض على ان غياب اليد العاملة لجني الزيتون لا تزال تشكل احدى الصعوبات التي يواجهها القطاع خاصة وان موسم الجني يمتد لفترة زمنية قصيرة.
وانطلق الديوان الوطني للزيت، في اطار الاستعدادات لموسم الجني، في تنفيد حملة لمكافحة الآفات التي تضر بالزياتين وقد تم الانتهاء الى حد من الآن من معالجة 2 مليون شجرة.
وتراجع انتاج تونس من زيت الزيتون، خلال موسم 2018-2019 ، مقارنة بحصيلة الموسم الذي سبقه والذي كان قياسيا وانتجت تونس العام الجاري 140 ألف طن من الزيت صدرت منها 117 ألف طن بقيمة 1580 مليون دينار مما انعكس على الميزان التجاري الغذائي.
واضاف بيوض ، خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر وزارة الفلاحة ، ان جلسة عمل ستعقد اليوم الجمعة لمناقشة سبل ضمان سير عمليات الانتاج.
وسيناقش المجتمعون الآليات لدعم الجودة ومراقبة انتاج زيت الزيتون ومزيد تعديل السوق وتسهيل نفاذ مصدري زيت الزيتون والمنتجين الى التمويلات.
وشدد بيوض على ان غياب اليد العاملة لجني الزيتون لا تزال تشكل احدى الصعوبات التي يواجهها القطاع خاصة وان موسم الجني يمتد لفترة زمنية قصيرة.
وانطلق الديوان الوطني للزيت، في اطار الاستعدادات لموسم الجني، في تنفيد حملة لمكافحة الآفات التي تضر بالزياتين وقد تم الانتهاء الى حد من الآن من معالجة 2 مليون شجرة.
En continu
- 09:13 هل أخطأ الطبوبي ؟
- Hier 21:18 محمد الفاضل محفوظ يُقرر الاستقالة من الحكومة
- Hier 21:01 زلزال بقوة 6.8 درجات يضرب وسط تشيلي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:06
|19:27
|16:14
|12:33
|05:25
|03:45
|
41°
|41°
|% 22
|:الرطــوبة
|تونــس
|26°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|41°-26
|37°-25
|37°-24
|39°-26
|41°-27
Follow @babnet_Tunisie
( 83 027) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 72 626) كلات بعضها ..
( 65 172) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 64 596) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 54 681) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 54 334) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 49 647) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 47 525) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 475) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 46 622) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 507) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 45 290) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 44 945) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 44 286) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 42 675) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 41 986) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 41 981) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 41 947) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 40 947) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
( 38 985) البيان الفضيحة..
Par:cartaginois2011 ( )
Sur: الصحبي بن فرج : يرحم خليل ... ولو كان موش عماهم ما نعيشو معاهم