تونس تتوقع صابة زيتون واعدة تتجاوز المعدلات

Vendredi 02 Août 2019



وات

- قال مدير عام الديوان الوطني للزيت شكري بيوض، الجمعة، ان موسم جني الزيتون 2019- 2020 ، الذي سينطلق شهر نوفمبر المقبل، سيكون "واعدا وان الصابة قد تتجاوز المعدلات" .وتراجع انتاج تونس من زيت الزيتون، خلال موسم 2018-2019 ، مقارنة بحصيلة الموسم الذي سبقه والذي كان قياسيا وانتجت تونس العام الجاري 140 ألف طن من الزيت صدرت منها 117 ألف طن بقيمة 1580 مليون دينار مما انعكس على الميزان التجاري الغذائي.واضاف بيوض ، خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر وزارة الفلاحة ، ان جلسة عمل ستعقد اليوم الجمعة لمناقشة سبل ضمان سير عمليات الانتاج.وسيناقش المجتمعون الآليات لدعم الجودة ومراقبة انتاج زيت الزيتون ومزيد تعديل السوق وتسهيل نفاذ مصدري زيت الزيتون والمنتجين الى التمويلات.وشدد بيوض على ان غياب اليد العاملة لجني الزيتون لا تزال تشكل احدى الصعوبات التي يواجهها القطاع خاصة وان موسم الجني يمتد لفترة زمنية قصيرة.وانطلق الديوان الوطني للزيت، في اطار الاستعدادات لموسم الجني، في تنفيد حملة لمكافحة الآفات التي تضر بالزياتين وقد تم الانتهاء الى حد من الآن من معالجة 2 مليون شجرة.