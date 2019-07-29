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بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مختار الحيلي الكاتب العام للجامعة العامة للنقل بالاتحاد العام التونسي للشغل وابنه التفاصيل...

Lundi 29 Juillet 2019

Lundi 29 Juillet 2019
باب نات - قررت مساء اليوم الداىرة الجنائية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدار بطاقتي ايداع بالسجن في حق مختار الحيلي وابنه الطيار اللذين حضرا اليوم في حالة سراح للاعتراض على حكم غيابي قضى ب10سنوات سجنا في حق مختار الحيلي و8سنوات سجنا في حق ابنه وذلك للاشتباه في حصوله على مبالغ مالية هامة، من المال العمومي للدراسة بالخارج، ليصبح طيارا وذلك بتدخل من والده مختار الحيلي الذي استغل منصبه في تدريس ابنه على حساب اموال شركة الخطوط التونسية...


وكانت الدّائرة الجنائية المختصّة في النّظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصاديّ المالي بالعاصمة تونس قضت في 2 أفريل الماضي بالسّجن 10 سنوات في حقّ مختار الحيلي، الكاتب العام السّابق للجامعة العامّة للنّقل بالاتحاد العام التّونسي للشّغل، وتغريمه بـ 370 مليونًا وحرمانه من ممارسة الوظيفة العموميّة، وذلك للاشتباه في حصوله على مبالغ ماليّة هامّة من المال العموميّ لتمكين إبنه من الدّراسة في الخارج، ليصبح طيّارًا.


هذا وقضت المحكمة بسجن ابن حقّ مختار الحيلي، الطّيار بالخطوط التّونسيّة، لمدّة 8 سنوات وتغريمه بـ 370 مليونًا في نفس القضيّة وتمّ توجيه تهمة تحقيق فائدةٍ دون وجه حقّ ومخالفة التّراتيب الجاري بها العمل والإضرار بالإدارة، على معنى أحكام الفصل 96 من المجلّة الجزائيّة.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 186561

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Lundi 29 Juillet 2019 à 18h 05m |           
بعد أن تخلصنا من الطرابلسية جاء الوقت للتخلص من القراقنية الذين إستحوذوا على الإتحاد وخربوا البلاد



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