20 قائمة انتخابية تودع ترشحاتها للتشريعية بالهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت

Dimanche 28 Juillet 2019



وات

- بلغ عدد القائمات الانتخابية التي أودعت ترشحاتها لدى الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بولاية بنزرت منذ الاثنين 22 جويلية، وحتى الساعة السادسة من نهار يوم السبت، 20 قائمة، وفق ما أكدته شيراز عياد، المنسقة الجهوية للهيئة الفرعية للانتخابات، لمراسل (وات) بالجهة.وأوضحت عياد أان تلك القائمات توزعت بين قائمات حزبية وعددها عشرة (10)، وهي تباعا لأحزاب "تيار المحبة" و "الحزب الدستوري الحر" و"الاتحاد الشعبي الجمهوري" و"الرحمة" و"آفاق تونس" و"الجبهة الشعبية" و"نداء تونس" و"البديل التونسي" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" و"هلموا لتونس".أما القائمات المستقلة فبلغ عددها سبع قائمات (07 )، وهي "أمل وعمل" و"أحرار الغد" و"الوطن الجديد والتقدم" و"كلنا للوطن" و"تونس متاعنا" و"عيش تونسي".أما القائمات الإئتلافية، فتتمثل في قائمات "الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي" "والجبهة الشعبية" و"تونس أخرى".وأشارت المنسقة الجهوية إلى أن "تسميات القائمات الانتخابية، هي تسميات أولية في انتظار التأشير عليها بالموافقة أو بالرفض والدعوة لتغييرها من قبل الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات".يذكر أن منظمتي "عتيد" و"مراقبون"، تواصلان متابعة ومراقبة عملية إيداع ملفات الترشح لدى الهيئة الفرعية للانتخابات، بواسطة فرق وخلايا قارة طيلة ساعات العمل اليومي للهيئة، التي خصصت خلايا للإرشاد وأخرى للاستقبال، مثلما هيأت مكتبا لإيداع الترشحات يدويا، وعددا آخر من المكاتب لإيداع الترشحات إلكترونيا.