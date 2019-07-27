عبيد البريكي: الرئيس الراحل كان يحسن الجمع بين الخصوم ... سامية عبو: قايد السبسي خلف بصمة سيظل يذكرها التاريخ ...

Samedi 27 Juillet 2019



وات

- أكد الأمين العام لحزب تونس الى الأمام عبيد البريكي، في تصريح بعد ظهر اليوم السبت ل (وات)، خلال موكب تشييع جنازة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي بمقبرة الجلاز بالعاصمة، أن من أبرز خصال الرئيس الفقيد هو أنه كان يحسن الجمع بين الخصوم ويتقن إدارة الخلاف، داعيا إلى ضرورة المواصلة في نهج الديمقراطية، واحترام ما سينبثق عن صندوق الإقتراع.ولاحظ البريكي، أن رئيس الجمهورية الراحل ترك رصيدا هاما فيه الايجابي الذي يجب البناء عليه وفيه السلبي الذي يجب تفاديه، قائلا في هذا الصدد "يجب اتمام ما شرع فيه الرئيس الفقيد من بناء الديمقراطية والمؤسسات والحفاظ على مكاسب البلاد والحرص على تجميع التونسيين" .وووجه حديثه الى الارهابيين والصائدين في المياه العكرة، بقوله "إن انتقال السلطة بسلاسة وهدوء وفي كنف الديمقراطية، وكذلك وحدة التونسيين وتضامنهم، هي رسائل موجهة إليهم مفادها أن تونس بأبنائها ومؤسساتها ولن يثنيها الإرهاب عن طريق التقدم".من ناحيتها، صرحت النائبة عن الكتلة الديمقراطية بالبرلمان سامية عبو، خلال حضورها موكب تشييع جنازة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي بمقبرة الجلاز بالعاصمة، بأنه "في مثل هذا اليوم الحزين ليس هناك معارضة ولا اختلاف بين التونسيين"، مضيفة أن الرئيس الراحل خلف بصمة في البلاد سيظل يذكرها التاريخ، لا سيما وانه واكب مختلف أطوار بناء الجمهوية.