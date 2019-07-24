وزارة التربية تقرر الترفيع في طاقة استيعاب بعض المعاهد النموذجية

Mercredi 24 Juillet 2019



وات

- قررت وزارة التربية الترفيع في طاقة استيعاب بعض المعاهد النموذجية في حدود ما تسمح به الفضاءات والامكانيات البشرية والفنية المتوفرة بهذه المؤسسات.ودعت الوزارة في بلاغ لها اليوم الاربعاء، في مرحلة أولى التلاميذ المتحصلين على معدل يساوي أو يفوق 15 من 20 وتم توجيههم الى معهد نموذجي طبقا للخيار الثاني أو الثالث المعبر عنه خلال السنة الدراسية والراغبين في تحسين توجيههم الى الدخول الى موقع الكتروني سيتم فتحه بداية من يوم من الخميس 25 جويلية 2019 الى غاية يوم 3 أوت المقبل لتأكيد رغبتهم في اعادة التوجيه حسب الترتيب التفاضلي للمعدل في المناظرة وفي حدود المراكز الشاغرة والخيارات المعبر عنها خلال السنة الدراسية.كما دعت في مرحلة ثانية التلاميذ الذين تحصلوا على معدل يساوي أو يفوق 15 من 20 ولم يتم توجيههم الى أحد المعاهد النموذجية، الى الدخول الى الموقع الذي ستتولى فتحه بداية من يوم 4 أوت الى غاية يوم 15 أوت 2019 وذلك من أجل الى التناظر على المراكز الشاغرة بحسب رغباتهم والترتيب التفاضلي للمعدل في المناظرة.وأوضحت الوزارة ان التصريح بنتائج التوجيه الى المعاهد النموذجية سيكون يوم 16 أوت المقبل مشيرة الى ان هذا الاجراء المندرج في اطار تفعيل القرار القاضي بتمكين كل التلاميذ المتحصلين على معدل يساوي أو يفوق 15 من 20 في مناظرة الدخول الى المعاهد النموذجية بفرصة الالتحاق باحدى هذه المؤسسات النموذجية، سيمكن من الترفيع في طاقة الاستيعاب من3125 الى 3967 مركزا وكان المدير العام للامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني قد ألمح في تصريح سابق ل(وات)، الى امكانية اتخاذ وزير التربية حاتم بن سالم لقرار يسمح بفتح التناظر من أجل تمكين الراغبين ممن تحصلوا على معدل 15 فما فوق ولم يحظوا بالتسجيل في المعاهد التي اختاروها حسب الترتيب التفاضلي لنتائجهم المسجلة في المناظرة، من نيل مقاعد للدراسة باحد المعاهد النموذجية.وأضاف ان عدد المؤهلين للدخول الى المعاهد النموذجية بلغ 2947 في مناظرة امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام (النوفيام) دورة 2019، وان 19 معهدا نموذجيا استوفى طاقة استيعابه من التلاميذ الجدد في حين مازالت بعض المقاعد شاغرة في عدد من المؤسسات النموذجية وهي على التوالي المعاهد النموجية في ولايات الكاف وقابس وزغوان وسليانة وتطاوين وتوزر ومنوبة.