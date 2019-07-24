وزارة الصحة: فتح العروض المالية للخدمات الاستشارية الهندسية لمستشفيات القيروان وسبيبة والجم

Mercredi 24 Juillet 2019
باب نات - استقبلت وزيرة الصحة بالنيابة الدكتورة سنية بن الشيخ اليوم 24 جويلية 2019 ممثلي المكاتب الاستشارية السعودية والمكتب الاستشاري التونسي وذلك بعد أن تمّ اليوم بمقرّ وزارة الصحة فتح العروض المالية للخدمات الاستشارية الهندسية للمشاريع المموّلة من طرف الصندوق السعودي للتنمية والمتعلقة بإنشاء المؤسسات الصحية التالية:
- مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز الجامعي بالقيروان
- المستشفى الجهوي صنف "ب" بمدينة سبيبة من ولاية القصرين
- المستشفى الجهوي صنف "ب" بالجم من ولاية المهدية
وينتظر أن يتم عرض نتائج الفرز على مصادقة المموّل والمتمثل في الصندوق السعودي للتنمية والهيئة العليا للطلب العمومي قبل الانطلاق في الدراسات الفنية.
- مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز الجامعي بالقيروان
- المستشفى الجهوي صنف "ب" بمدينة سبيبة من ولاية القصرين
- المستشفى الجهوي صنف "ب" بالجم من ولاية المهدية
وينتظر أن يتم عرض نتائج الفرز على مصادقة المموّل والمتمثل في الصندوق السعودي للتنمية والهيئة العليا للطلب العمومي قبل الانطلاق في الدراسات الفنية.
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Par:sarramba (France )
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