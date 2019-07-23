قفصة: أعضاء قائمة الجبهة الشعبية وعدد من أنصارهم يدخلون في إعتصام بمقرّ الهيئة الفرعية للانتخابت

Mardi 23 Juillet 2019



وات

- دخل أعضاء قائمة الجبهة الشعبية التي أودعت ملفّ ترشّحها للانتخابات التشريعية لشهر أكتوبر القادم وعدد من أنصارها بداية من اليوم الثلاثاء في اعتصام بمقرّ الهيئة الفرعية المستقلّة للانتخابات بقفصة تنديدا بما اعتبره رئيس هذه القائمة والنائب بالبرلمان الحالي عمّار عمروسية " محاولات تحيّل تقوم بها الحكومة وتستهدف بها الجبهة".وقال عمروسية في تصريح لمراسلة (وات) أنّه قرّر مع أعضاء قائمة الجبهة الشعبية التي أودعت أمس الاثنين ملفّ ترشّحها لللانتخابات البرلمانية القادمة بدائرة ولاية قفصة خوض إعتصام من أجل " الدّفاع عن الإرث النضالي للجبهة الشعبية ولصدّ كل محاولات التحيّل على القانون"، مضيفا أن هذا الاعتصام سيتواصل إلى حين قيام هيئة الانتخابات بتعديل قرارها المتعلّق بتسجيل قائمات انتخابية باسم حزب جديد حصل مؤخرا على تأشيرة ويسمّى حزب " الجبهة الشعبية ".واعتمدت القائمة الائتلافية للجبهة الشعبية حين أودعت أمس ملفّ ترشّحها لانتخابات شهر أكتوبر القادم اسم الجبهة الشعبية ونفس الرّمز الذين سبق لها أن اعتمدتهما في استحقاقات انتخابية سابقة.ولفت عمّار عمروسية كذلك إلى أن الاعتصام يأتي احتجاجا على مطالبته هو بدفع مستحقّات مالية تعود إلى الانتخابات التشريعية لسنة 2014 في الوقت الذي كان قد فاز فيه بنسبة 5 بالمائة من الأصوات المصرّح بها على حدّ قوله.وأكّد من ناحيته رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بقفصة محمد الشريف أن الهيئة بدأت منذ أمس الاثنين في قبول الترشّحات لانتخابات يوم 6 اكتوبر القادم وأنّ وصولات وقتية تسلّمها رؤساء وممثلو القائمات التي أودعت ترشحاتها إلى حدّ الان بما في ذلك قائمة الجبهة الشعبية مضيفا أن عمليّة البتّ في قبول أو رفض أيّة قائمة لن يتمّ إلاّ بعد غلق باب الترشّحات لهذه الانتخابات يوم 29 جويلية الجاري.