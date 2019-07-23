قفصة: أعضاء قائمة الجبهة الشعبية وعدد من أنصارهم يدخلون في إعتصام بمقرّ الهيئة الفرعية للانتخابت

Mardi 23 Juillet 2019
وات - دخل أعضاء قائمة الجبهة الشعبية التي أودعت ملفّ ترشّحها للانتخابات التشريعية لشهر أكتوبر القادم وعدد من أنصارها بداية من اليوم الثلاثاء في اعتصام بمقرّ الهيئة الفرعية المستقلّة للانتخابات بقفصة تنديدا بما اعتبره رئيس هذه القائمة والنائب بالبرلمان الحالي عمّار عمروسية " محاولات تحيّل تقوم بها الحكومة وتستهدف بها الجبهة".
وقال عمروسية في تصريح لمراسلة (وات) أنّه قرّر مع أعضاء قائمة الجبهة الشعبية التي أودعت أمس الاثنين ملفّ ترشّحها لللانتخابات البرلمانية القادمة بدائرة ولاية قفصة خوض إعتصام من أجل " الدّفاع عن الإرث النضالي للجبهة الشعبية ولصدّ كل محاولات التحيّل على القانون"، مضيفا أن هذا الاعتصام سيتواصل إلى حين قيام هيئة الانتخابات بتعديل قرارها المتعلّق بتسجيل قائمات انتخابية باسم حزب جديد حصل مؤخرا على تأشيرة ويسمّى حزب " الجبهة الشعبية ".
واعتمدت القائمة الائتلافية للجبهة الشعبية حين أودعت أمس ملفّ ترشّحها لانتخابات شهر أكتوبر القادم اسم الجبهة الشعبية ونفس الرّمز الذين سبق لها أن اعتمدتهما في استحقاقات انتخابية سابقة.
ولفت عمّار عمروسية كذلك إلى أن الاعتصام يأتي احتجاجا على مطالبته هو بدفع مستحقّات مالية تعود إلى الانتخابات التشريعية لسنة 2014 في الوقت الذي كان قد فاز فيه بنسبة 5 بالمائة من الأصوات المصرّح بها على حدّ قوله.
وأكّد من ناحيته رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بقفصة محمد الشريف أن الهيئة بدأت منذ أمس الاثنين في قبول الترشّحات لانتخابات يوم 6 اكتوبر القادم وأنّ وصولات وقتية تسلّمها رؤساء وممثلو القائمات التي أودعت ترشحاتها إلى حدّ الان بما في ذلك قائمة الجبهة الشعبية مضيفا أن عمليّة البتّ في قبول أو رفض أيّة قائمة لن يتمّ إلاّ بعد غلق باب الترشّحات لهذه الانتخابات يوم 29 جويلية الجاري.
وقال عمروسية في تصريح لمراسلة (وات) أنّه قرّر مع أعضاء قائمة الجبهة الشعبية التي أودعت أمس الاثنين ملفّ ترشّحها لللانتخابات البرلمانية القادمة بدائرة ولاية قفصة خوض إعتصام من أجل " الدّفاع عن الإرث النضالي للجبهة الشعبية ولصدّ كل محاولات التحيّل على القانون"، مضيفا أن هذا الاعتصام سيتواصل إلى حين قيام هيئة الانتخابات بتعديل قرارها المتعلّق بتسجيل قائمات انتخابية باسم حزب جديد حصل مؤخرا على تأشيرة ويسمّى حزب " الجبهة الشعبية ".
واعتمدت القائمة الائتلافية للجبهة الشعبية حين أودعت أمس ملفّ ترشّحها لانتخابات شهر أكتوبر القادم اسم الجبهة الشعبية ونفس الرّمز الذين سبق لها أن اعتمدتهما في استحقاقات انتخابية سابقة.
ولفت عمّار عمروسية كذلك إلى أن الاعتصام يأتي احتجاجا على مطالبته هو بدفع مستحقّات مالية تعود إلى الانتخابات التشريعية لسنة 2014 في الوقت الذي كان قد فاز فيه بنسبة 5 بالمائة من الأصوات المصرّح بها على حدّ قوله.
وأكّد من ناحيته رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بقفصة محمد الشريف أن الهيئة بدأت منذ أمس الاثنين في قبول الترشّحات لانتخابات يوم 6 اكتوبر القادم وأنّ وصولات وقتية تسلّمها رؤساء وممثلو القائمات التي أودعت ترشحاتها إلى حدّ الان بما في ذلك قائمة الجبهة الشعبية مضيفا أن عمليّة البتّ في قبول أو رفض أيّة قائمة لن يتمّ إلاّ بعد غلق باب الترشّحات لهذه الانتخابات يوم 29 جويلية الجاري.
En continu
- 12:51 رسالة إلى السيد الرئيس
- 12:49 لا تنتخبوا السفهاء
- Hier 22:06 الدورة الاولى لمصيف الكتاب في منوبة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:18
|19:36
|16:16
|12:33
|05:17
|03:33
|
31°
|31°
|% 40
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|31°-22
|36°-24
|36°-26
|40°-26
|37°-26
Follow @babnet_Tunisie
(129 362) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
( 95 344) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 458) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 74 436) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 56 198) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 52 782) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 47 545) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 46 213) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 45 945) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 45 018) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 44 523) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 43 497) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 43 461) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 42 696) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 40 689) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 39 032) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 722) البيان الفضيحة..
( 37 576) الباك الفرنسية: يسر العبيدي من ن
( 36 813) الإعلام الغاني إعتبرها صورة ''الكا
( 36 442) صفاقس : الجمهور ينسحب من عرض جميلة
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: حملة ساخرة من بن تيشة بعد اطلاقه ''نظرية سياسية جديدة'' تحمل اسم ''الجابد والمجبود''