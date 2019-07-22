بنزرت : بطاقة ايداع بالسجن ضدّ المتهم بقتل شخص والاعتداء على المواطنين بمدينة راس الجبل

Lundi 22 Juillet 2019



وات

- أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنزرت بطاقة ايداع بالسجن في حق المتهم في قضية الاعتداء على المواطنين بمدينة راس الجبل مساء الجمعة الفارط ، مع الاذن بإجراء بحث تحقيقي من أجل قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية القصد والمشاركة في ذلك وحمل مسك سلاح ابيض دون رخصة والاعتداء بالعنف الشديد ضد المتهم ، بالتوازي مع فتح بحث تحقيقي ثان من أجل مسك واستهلاك وترويج مواد مخدّرة ضدّ المتهم وايضا ضد شقيقه الذي تحصّن بالفرار وهو محلّ تفتيش من لدن الجهات الامنية، وفق ما افاد به اليوم الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية ببنزرت والمساعد الاول للسيد وكيل الجمهورية وليد عاش بالله مراسل (وات).وأوضح المصدر ذاته أن قاضي التحقيق وعقب سماعه للشهود تبيّن له أن المتهم كان عمد يومها منذ الساعة الثالثة ظهرا الى تناول واستهلاك كمية من المخدّرات وجرعات زائدة ادخلته في حالة هستيرية كبيرة، مضيفا أنه بالسماع الاولي للمتهم اكد هذا الاخير انه غير مختلّ عقليا وانه واع بما فعل وأن سبب اقدامه على فعلته تلك هو ردّ فعله تجاه تهكم الناس عليه الدائم وفق قوله ، وان جرعات المخدرات التي استهلكها متأتية من شقيقه الذي تحصّن بالفرار منذ الواقعة وهو محلّ تفتيش .يشار إلى أن قاضي التحقيق كان أعطى إنابة للادارة الفرعية لمقاومة الاجرام بالقرجاني، و ان المتهم الرئيسي في القضية كان قد أودع سنة 2017 مستشفى الامراض العقلية الرازي في منوبة وتم السماح له بالمغادرة بعد استكماله العلاج ، وفق تأكيد الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية ببنزرت.يذكر ان المتهم في قضية الحال كان عمد الجمعة الفارط مع تمام الساعة السابعة مساء الى الاعتداء بواسطة الة حادة (سكين من الحجم الكبير)على كل من صادفه واقترب منه من أهالي ومتساكني منطقة بطحاء سيدي العربي في مدينة راس الجبل واصابتهم بجروح متفاوتة الخطورة قبل أن يلج أحد المقاهي بالمنطقة ويسدد طعنة قاتلة لشيخ من مواليد سنة 1949 ويواصل إصابة من يصادفه من عموم المواطنين ، الى ان تمكن الاهالي من السيطرة عليه حتى وصول المصالح الامنية والعدلية ، بعد أن تسبب في مقتل الشيخ وإصابة 9 اشخاص اخرين بجروح متفاوتة الخطورة بينهم 3 تم نقلهم إلى قسم الانعاش، وفق تصريحات سابقة لمصادر محلية وامنية وعدلية وطبية.