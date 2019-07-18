قابس: تخرّج 240 مهندسا ومهندسة من المدرسة الوطنية للمهندسين

Jeudi 18 Juillet 2019
وات - تخرّج هذه السنة من المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس 240 مهندسا ومهندسة بنسبة نجاح بلغت 100 بالمائة ليرتفع بذلك العدد الجملي للمهندسين الذين تخرّجوا من هذه المؤسسة الجامعية منذ إحداثها في سنة 1975 إلى 6250 مهندسا ومهندسة.
ويتوزّع المهندسون الذي تخرجوا من هذه المؤسسة الجامعية وفق ما أفاد بذلك اليوم لمراسل (وات) مدير هذه المدرسة محمد بقنا بين اختصاصات الهندسة الكيميائية والهندسة المدنية والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية والاتصالات.
وقد شهدت المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس خلال السنة الجامعية الحالية إحداث شهادتي ماجستير بحث في كل من الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية كانت نسبة النجاح فيهما في الدورة الرئيسية في حدود 62 بالمائة.
وستشهد السنة الجامعية القادمة إحداث دكتوراه في الهندسة الميكانكية وماجستير بحث في الهندسة الكيميائية ليرتفع بذلك عدد شهادات الدكتوراه بهذه المدرسة الوطنية إلى ثلاث تتوزع بين اختصاصات الكيمياء والكهرباء والميكانيك.
وتأمل إدارة المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس في التسريع ببناء مدرج متعدّد الاختصاصات بهذه المؤسسة الجامعية كان قد أقرّه لفائدتها رئيس الحكومة يوسف الشاهد وتعهد المجمع الكيميائي التونسي بتمويله وتم إعداد الدراسة اللازمة له.
ويتوزّع المهندسون الذي تخرجوا من هذه المؤسسة الجامعية وفق ما أفاد بذلك اليوم لمراسل (وات) مدير هذه المدرسة محمد بقنا بين اختصاصات الهندسة الكيميائية والهندسة المدنية والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية والاتصالات.
وقد شهدت المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس خلال السنة الجامعية الحالية إحداث شهادتي ماجستير بحث في كل من الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية كانت نسبة النجاح فيهما في الدورة الرئيسية في حدود 62 بالمائة.
وستشهد السنة الجامعية القادمة إحداث دكتوراه في الهندسة الميكانكية وماجستير بحث في الهندسة الكيميائية ليرتفع بذلك عدد شهادات الدكتوراه بهذه المدرسة الوطنية إلى ثلاث تتوزع بين اختصاصات الكيمياء والكهرباء والميكانيك.
وتأمل إدارة المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس في التسريع ببناء مدرج متعدّد الاختصاصات بهذه المؤسسة الجامعية كان قد أقرّه لفائدتها رئيس الحكومة يوسف الشاهد وتعهد المجمع الكيميائي التونسي بتمويله وتم إعداد الدراسة اللازمة له.
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|Tunisie
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