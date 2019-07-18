وفاة شخص قام بمداهمة المركز الحدودي المتقدم ''التعمير'' بولاية توزر

Jeudi 18 Juillet 2019
وات - أفاد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، بأن شخصا تعمد ظهر اليوم الخميس، مداهمة المركز الحدودي المتقدم "التعمير" بمنطقة حزوة من ولاية توزر بآلة جارفة، فتم تنبيهه بعديد الإنذارات لكنه لم يمتثل لها، وهو ما اضطر أعوان الحرس الوطني إلى إطلاق النار عليه، مما تسبب في وفاته.
وأكد الجبابلي، في تصريح أدلى به ل(وات)، أنه تم فتح بحث تحقيقي عدلي في هذه الحادثة من طرف النيابة العمومية بالجهة، قصد الوقوف على ملابساتها والأسباب التي دفعت هذا الشخص على مداهمة المركز الحدودي المذكور.
من جهتها، أوردت وزارة الداخلية بلاغا مقتضبا، جاء فيه أن شخصا تعمد اليوم الخميس قيادة جرافة، وتحطيم الأسلاك الشائكة المحيطة بالمركز الحدودي المتقدم للحرس الوطني "التعمير"، التابع لفرقة الحدود البرية بحزوة من ولاية توزر.
وأضافت أنه رغم التحذيرات الصوتية الصادرة عن الأعوان المكلفين بالحراسة، إلا أن هذا الشخص واصل التقدم نحو المبنى المذكور، مما أجبر الأعوان على إطلاق النار، مؤكدة أن الأبحاث جارية لتحديد الدوافع الفعلية وراء الحادثة.
وأكد الجبابلي، في تصريح أدلى به ل(وات)، أنه تم فتح بحث تحقيقي عدلي في هذه الحادثة من طرف النيابة العمومية بالجهة، قصد الوقوف على ملابساتها والأسباب التي دفعت هذا الشخص على مداهمة المركز الحدودي المذكور.
من جهتها، أوردت وزارة الداخلية بلاغا مقتضبا، جاء فيه أن شخصا تعمد اليوم الخميس قيادة جرافة، وتحطيم الأسلاك الشائكة المحيطة بالمركز الحدودي المتقدم للحرس الوطني "التعمير"، التابع لفرقة الحدود البرية بحزوة من ولاية توزر.
وأضافت أنه رغم التحذيرات الصوتية الصادرة عن الأعوان المكلفين بالحراسة، إلا أن هذا الشخص واصل التقدم نحو المبنى المذكور، مما أجبر الأعوان على إطلاق النار، مؤكدة أن الأبحاث جارية لتحديد الدوافع الفعلية وراء الحادثة.
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Par:aruodg (Tunisia )
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