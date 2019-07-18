Radio Babnet Tunisie On Air: Sonia Mbarek - Inta fehem  

وفاة شخص قام بمداهمة المركز الحدودي المتقدم ''التعمير'' بولاية توزر

Jeudi 18 Juillet 2019

Jeudi 18 Juillet 2019
وات - أفاد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، بأن شخصا تعمد ظهر اليوم الخميس، مداهمة المركز الحدودي المتقدم "التعمير" بمنطقة حزوة من ولاية توزر بآلة جارفة، فتم تنبيهه بعديد الإنذارات لكنه لم يمتثل لها، وهو ما اضطر أعوان الحرس الوطني إلى إطلاق النار عليه، مما تسبب في وفاته.

وأكد الجبابلي، في تصريح أدلى به ل(وات)، أنه تم فتح بحث تحقيقي عدلي في هذه الحادثة من طرف النيابة العمومية بالجهة، قصد الوقوف على ملابساتها والأسباب التي دفعت هذا الشخص على مداهمة المركز الحدودي المذكور.


من جهتها، أوردت وزارة الداخلية بلاغا مقتضبا، جاء فيه أن شخصا تعمد اليوم الخميس قيادة جرافة، وتحطيم الأسلاك الشائكة المحيطة بالمركز الحدودي المتقدم للحرس الوطني "التعمير"، التابع لفرقة الحدود البرية بحزوة من ولاية توزر.

وأضافت أنه رغم التحذيرات الصوتية الصادرة عن الأعوان المكلفين بالحراسة، إلا أن هذا الشخص واصل التقدم نحو المبنى المذكور، مما أجبر الأعوان على إطلاق النار، مؤكدة أن الأبحاث جارية لتحديد الدوافع الفعلية وراء الحادثة.

  
  
     
  
cadre-6dbe6f4f4b0436f38bf26fb774b7eed5-2019-07-18 17:12:54






1 de 1 commentaires pour l'article 185968

Amir1  ()  |Jeudi 18 Juillet 2019 à 17h 38m |           
هاو التوجيه الإعلامي: محامي يطلق النار على لص في الليل تقولون قتل.
وأعوان يطلقون النار على سائق سكران أو معتوه أو غاضب تقولون وفاة
أنتم شركاء للص في الأولى و شركاء للأعوان في الثانية والمفروض ان تنقلو الخبر بحيادية تامة



Special can 201
    Finale le vendredi à 20h
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


En continu

الخميس 18 جويلية 2019 | 15 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:23 19:39 16:16 12:33 05:14 03:27
30°
 29° % 51 :الرطــوبة
تونــس 22°
7.2 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
29°-2233°-2336°-2535°-2335°-24
  • Avoirs en devises
    16037,8

  • (18 juill)
  • Jours d'importation
    90
  •              1 € = 3,22879 DT        1$ =2,87881 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 juill)   209,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1563469208|185968 1911|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires