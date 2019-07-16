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دخول 14 مكتب صرف يدوي للعملة حيز النشاط

Mardi 16 Juillet 2019

Mardi 16 Juillet 2019
وات - دخل 14 مكتبا للصرف تعمل في مجال الصرف اليدوي للعملة الصعبة في تونس حيز النشاط، وفق ما أعلن عنه البنك المركزي، على موقعه على الانترنات، الثلاثاء.
ويعد مكتب الصرف بحلق الوادي "حلق الوادي اكستشنج" آخر مكتب انطلق في العمل منذ أمس، الإثنين، من مجموع هذه المكاتب.
وأعلن البنك أنه وافق على منح 38 مترشحا رخصا لإحداث مكاتب صرف يدوي (شراء وبيع ).


وتم فتح هذه المكاتب في عدد من الجهات وهي تونس الكبرى (حلق الوادي والبحيرة والعوينة وتونس) وسوسة (القنطاوي وحمام سوسة) والمنستير ونابل (قليبية) والمهدية.

وتقوم مكاتب الصرف بشراء العملات القابلة للتحويل مقابل الدينار من بينها استبدال عملات بالدينار من قبل المسافرين وشراء العملات، التي يتمّ إعادة بيعها من قبل المسافرين المقيمين بعنوان المنح السياحية غير المستعملة وشراء العملات، التي يتمّ إعادة بيعها من قبل المسافرين المقيمين بعنوان مصاريف القيام بمهمّات وتربّصات.

وتقوم هذه المكاتب ببيع يدوي للعملات القابلة للتحويل مقابل الدينار من خلال إعادة إبدال لفائدة المسافرين غير المقيمين للباقي بالدينار، الذي يمسكونه تبعا لبيع عملات مقابل الدينار بعنوان المنح السياحية وبيع عملات مقابل الدينار بعنوان مصاريف القيام بمهمّات وتربصات بالخارج لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية.

يشار إلى أنّ منشور عدد 7 لسنة 2018 ينصّ على أنّه يتعيّن على كل شخص طبيعي مقيم تونسي الجنسية يعتزم ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق مكتب صرف ان يحصل مسبقا على ترخيص من البنك المركزي التونسي وان يكون حاملا لشهادة التكوين في مجال الصرف اليدوي الممنوحة من قبل أكادمية البنوك والمالية.

  
  
     
  
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Special can 201
    Match pour le 3e place le mercredi à 20h
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
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