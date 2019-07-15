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للرفع من مؤشرات النظافة: رصد اعتمادات مالية بحوالي 10 م د لفائدة البلديات السياحية

Lundi 15 Juillet 2019

Lundi 15 Juillet 2019
باب نات - جلسة عمل بين وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير السياحة والصناعات التقليدية

في إطار متابعة الأوضاع البيئية بالمناطق السياحية وتنفيذ برامج صندوق حماية المناطق السياحية لسنة 2019، تأمينا لحسن سير الموسم السياحي والصيفي تبعا للمؤشرات الإيجابية المسجّلة التي تبرز أهمية عدد الوافدين للمناطق السياحية وتوجيه تدخلات الصندوق لمعاضدة البلديات للرفع في مستوى النظافة بالمناطق والمسالك السياحية ،


تمّ تنظيم اجتماع لجنة القيادة لصندوق حماية المناطق السياحية بإشراف مختار الهمامي وزير الشؤون المحلية والبيئة وروني الطرابلسي وزير السياحة والصناعات التقليدية ، وذلك يوم الإثنين 15 جويلية 2019 بمقر وزارة الشؤون المحلية والبيئة بحضور ممثلين عن مختلف الهياكل المعنية بالوزارتين .

وقد تم خلال الجلسة تناول المحاور التالية :
متابعة الوضع البيئي بالمناطق السياحية
برنامج العناية بالشواطئ العمومية
عرض تدخلات صندوق حماية المناطق السياحية (التدخلات الاستثنائية للنظافة ، اقتناء معدات نظافة ، مشاريع البنية الأساسية(


وقد تم خلال الجلسة إمضاء محضر اتفاق بين الوزيرين لإقرار رصد اعتمادات مالية بحوالي 10 م د لفائدة البلديات السياحية على حساب الصندوق تخصص لمعاضدة المجهودات المبذولة للرفع من مؤشرات النظافة وتدعيم وسائل التدخل والبنية التحتية بالمناطق السياحية ، كما يلي :
تدعيم تدخلات النظافة بالمناطق والمسالك السياحية لفائدة 47 بلدية سياحية (4,5 م د.)
إقتناء معدات نظافة لدعم جاهزية الأسطول البلدي المخصّص للنظافة والعناية بالبيئة (1,5. م د )

وتمت التوصية بتدعيم المتابعة الميدانية لتنفيذ تدخلات النظافة بالبلديات باعتبارها من مقومات المحافظة على المنتوج السياحي للمدن التونسية بالإضافة لضمان الإحاطة الفنية للبلديات لحسن تنفيذ التدخلات لتحقيق النجاعة المرجوة منها.

  
  
     
  
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Special can 201
    Match pour le 3e place le mercredi à 20h
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
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