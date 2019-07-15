Radio Babnet Tunisie On Air: Warda - O7donou Al Ayyam  

زوّجتها والدتها من متطرف وهي طفلة .... عائدة من داعش تعترض على 66سنة سجنا

Lundi 15 Juillet 2019

Lundi 15 Juillet 2019
باب نات - مثلت مؤخرا امام الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس موقوفة في العقد الثاني من العمر عائدة من صفوف تنظيم داعش الارهابي خلال موفى 2017 بعد أن سافرت اليه خلال سنة 2013 مع زوجها المتشدد الذي أصبح يقاتل ضمن صفوفه...

وباستنطاق المتهمة اكدت انه خلال بلوغها سن 16 سنة قررت عائلتها فصلها من الدراسة وتزويجها من كهل لا تربطها به اي علاقة عاطفية وقد انجبت منه طفلا اطلق عليه اسم مصعب وبعد فترة اكتشفت انه يتبنى الفكر الجهادي التكفيري وانه متشدد وان تسميته لابنه كانت نتيجة تفكيره المتشدد موضحة انه اوهمها في البداية بالسفر الى الجزائر بغاية التجارة ثم غرر بها وسفارا الى تركيا ثم الى سوريا لتجد نفسها ضمن صفوف داعش الارهابي طالبة الاعتراض على الحكم الغيابي الذي صدر في حقها وقضى بسجنها لمدة 66سنة سجنا مع النفاذ العاجل...


المحكمة قررت الحكم ب5سنوات على المتهمة ...

  
  
     
  
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Special can 201
    Match pour le 3e place le mercredi à 20h
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
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