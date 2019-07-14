سليانة : لأول مرة في سليانة ''هاكاتون'' تظاهرة تنشيطية علمية في البرمجيات الإعلامية و التطبيقات

Dimanche 14 Juillet 2019



وات

- يحتضن مركز أليف ولأول مرة في ولاية سليانة منذ صباح يوم السبت الأحد تظاهرة "هاكاتون" التي تنتظم إلى غاية صباح الأحد بالشراكة مع الغرفة الفتية الاقتصادية بسليانة ، وهي تظاهرة تنشيطية علمية في البرمجيات الإعلامية والتطبيقات يشارك فيها 45 شابا وشابة من سليانة وسوسة وتونس في إطار التشجيع على اعتماد التكنولوجيات الحديثة في كل المجالات و تحفيز الشباب على الإبداع حسب ماصرح به عضو بالغرفة الفتية الاقتصادية بسليانة شاهين الزريبي لمراسلة (وات) بالجهة .وأكّد ذات المصدر في سياق متصل أن هذه التظاهرة تتمثل في إيجاد حلول من خلال برمجيات وذلك في إطار محور تختاره اللجنة التي ستقوم في ما بعد بتقييم العمل (تقييم نجاعة البرمجية و تناسق فريق العمل) خاصة أن المركز مجهز بحواسيب و كل ما يستحقه المشاركين .وأشار الزريبي إلى أن هذه البادرة الأولى في الجهة التي تعدّ فرصة لاكتساب المعارف وتبادل للخبرات فضلا على أنها تشجع شباب الجهة خاصة مع غياب كلي لجميع مواطن الترفيه أو حتى النوادي الشبابية .من جهته ذكر أحد المشاركين ،أسامة الظريف، أنه أصرّ على المشاركة في هذه التظاهرة الفريدة من نوعها حسب قوله خاصة انه ليست بالمرة الأولي الذي يشارك في مثل هذه التظاهرة باعتباره طالب هندسة ذكاء اصطناعي بجامعة ألمانيا ولاحظ أنها لا تختلف على ما عايشه من تجارب في ألمانيا.من ناحيتها استحسنت الطالبة صفاء الوسلاتي هذه البادرة التي شاركت فيها لأول مرة خاصة أنها فرصة لتبادل المعارف مع عدة شباب باعتبارها بصدد انجاز مشروع تخرّج اختصاص إدارة تكنولوجيا المعلومات.و ذكر مدير مركز أليف بسليانة عصيل الماجري في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أن الجائزة الأولى تتمثل في صك بقيمة 500 دينار فيما تتمثل الجوائز الأخرى في 3 تربّصات اثنان منها في شركتين بتونس العاصمة والتربص الثالث بمركز أليف بسليانة الذي يهدف إلي تنشيط الجهة عن طريق أنشطة ثقافية و تثقيفية.يذكر أن مركز أليف هو المركز الوحيد في كامل البلاد التونسية الذي تنفذه مؤسسة تونس للتنمية بالشراكة مع جامعة " ايسبريESPRIT" للتصميم التعليمي للدورات التدريبية وجمعية "تاكت TACT" و يهدف إلى تسهيل توظيف الخريجين الرقميين الشباب من خلال منحهم تدريبا مجانيا لمدة 12 شهرًا في اختصاصاتهم ، يلبّي احتياجات قطاعهم من أجل تعزيز قابليتهم للتوظيف وتيسير اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي لذلك يتحتّم على الشباب أن يكونوا حاملي شهادة من المعاهد التكنولوجية أو ما يعادلها في المجال الرقمي .