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إحباط عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة في سواحل طبرقة وإيقاف 7 أشخاص

Samedi 13 Juillet 2019

Samedi 13 Juillet 2019
وات - إحتفظت فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بطبرقة من ولاية جندوبة، أمس الجمعة، بـ 7 أشخاص بعد ضبطهم على متن مركب بحري، بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه ايطاليا.
وبينت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم السبت، أنه بالتحري مع الموقوفين إعترفوا أنهم أبحروا من السواحل الجزائرية، مضيفة أن النيابة العمومية، أذنت بعد مراجعتها بمواصلة التحريات معهم، وإتخاذ ما يتعين في شأنهم.



  
  
     
  
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Maroc 9 3 3 0 0 3
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