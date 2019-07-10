الوحدات العسكرية العاملة بقطاع رمادة تضبط سيارتي تهريب محملة ب7264 قطعة من الألعاب النارية

Mercredi 10 Juillet 2019



وات

- تمكنت الوحدات العسكرية العاملة بقطاع رمادة يوم أمس الثلاثاء من إعتراض سيارتي تهريب قادمتين من التراب الليبي بعد أن توغلتا داخل المنطقة الحدودية العازلة وعلى متنها 4 أشخاص من جنسية مغاربية.وجاء في بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني انه بتفتيش السيارتين تم العثور على 7264 قطعة من الألعاب النارية (شماريخ) تفوق قيمتها المالية 580 ألف دينار.وقد تم تسليم الأفراد والمحجوز إلى منطقة الحرس الوطني برمادة لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.من جهة اخرى تم يوم أمس العثور على 5 قذائف قديمة من مخلفات الحرب العالمية الثانية واحدة بمنطقة زغوان والبقية بأحد مقاطع الحجارة بقابس وسيتم تفجيرها لاحقا من طرف الوحدات المختصة للهندسة العسكرية في انتظار معاينتها وفق نفس البلاغ.كما واصلت الهياكل العسكرية المختصة تسخير الوسائل العسكرية في إطار مساهمة الجيش الوطني في نقل محاصيل الحبوب للموسم الفلاحي 2019 وقد تم إلى حدّ هذا اليوم نقل 1900 طن من الحبوب ولاتزال هذه العملية متواصلة إلى نهاية موسم الحصاد.