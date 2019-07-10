Radio Babnet Tunisie On Air:   

الوحدات العسكرية العاملة بقطاع رمادة تضبط سيارتي تهريب محملة ب7264 قطعة من الألعاب النارية

Mercredi 10 Juillet 2019

Mercredi 10 Juillet 2019
وات - تمكنت الوحدات العسكرية العاملة بقطاع رمادة يوم أمس الثلاثاء من إعتراض سيارتي تهريب قادمتين من التراب الليبي بعد أن توغلتا داخل المنطقة الحدودية العازلة وعلى متنها 4 أشخاص من جنسية مغاربية.
وجاء في بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني انه بتفتيش السيارتين تم العثور على 7264 قطعة من الألعاب النارية (شماريخ) تفوق قيمتها المالية 580 ألف دينار.
وقد تم تسليم الأفراد والمحجوز إلى منطقة الحرس الوطني برمادة لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.


من جهة اخرى تم يوم أمس العثور على 5 قذائف قديمة من مخلفات الحرب العالمية الثانية واحدة بمنطقة زغوان والبقية بأحد مقاطع الحجارة بقابس وسيتم تفجيرها لاحقا من طرف الوحدات المختصة للهندسة العسكرية في انتظار معاينتها وفق نفس البلاغ.

كما واصلت الهياكل العسكرية المختصة تسخير الوسائل العسكرية في إطار مساهمة الجيش الوطني في نقل محاصيل الحبوب للموسم الفلاحي 2019 وقد تم إلى حدّ هذا اليوم نقل 1900 طن من الحبوب ولاتزال هذه العملية متواصلة إلى نهاية موسم الحصاد.
-

  
  
     
  
cadre-e5f5b6cd9311f4c94100eda3b7cf21f5-2019-07-10 13:18:34






0 de 0 commentaires pour l'article 185496



Special can 201
    17:00: Sénégal - Bénin
    20:00: Nigeria - Afrique du Sud
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


En continu

الأربعاء 10 جويلية 2019 | 7 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:08 19:43 16:16 12:32 05:07 03:15
33°
 32° % 33 :الرطــوبة
تونــس 23°
7.2 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
32°-2333°-2234°-2537°-2637°-25
  • Avoirs en devises
    13414,6

  • (9 juill)
  • Jours d'importation
    75
  •              1 € = 3,24329 DT        1$ =2,88714 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 juill)   1204,1 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1562761799|185496 111|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires