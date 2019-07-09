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سليانة: النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بسليانة تهدد بمقاطعة تأمين المهرجانات الصيفية في الجهة

Mardi 09 Juillet 2019

Mardi 09 Juillet 2019
وات - هدّدت النقابة الجهوبة لقوات الأمن الداخلي بسليانة بمقاطعة تأمين المهرجانات الصيفية بولاية سليانة لهذه الصائفة نظرا لعدم تمكين الأعوان من مستحقّاتهم المالية بخصوص بعض المهرجانات الصيفية خلال المواسم الفارطة و ذلك في بيان صدر أمس الاثنين على موقعها على التواصل الاجتماعي.

وأكّد البيان أن هذا القرار سيتم اعتماده في حال عدم تمكينهم من مستحقاتهم المالية القديمة .


من جهته، أكّد الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بسليانة علية العرفاوي في تصريح صباح اليوم الثلاثاء لمراسلة (وات) بالجهة أنهم سيدخلون في سلسلة من التحرّكات الاحتجاجية في صورة عدم تمكينهم من مطالبهم وفق قوله.
يذكر أن انطلاق أغلب المهرجانات الصيفية في ولاية سليانة سيكون يوم 15 جويلية الجاري.

  
  
     
  
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Special can 201
    Prochain match demain le mercredi 10 juillet
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
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cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
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