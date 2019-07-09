الإدارة العامة للديوانة تقوم باستخلاص مقابيض بلغت 4 مليون دينار

Mardi 09 Juillet 2019



وات

- قامت مختلف المكاتب الديوانية خلال الستة أشهر الأولى لسنة 2019 باستخلاص مقابيض بلغت 4 آلاف مليون دينار وذلك بنسبة تطور إيجابي بلغت 8 بالمائة مقارنة بسنة 2018.وذكرت الإدارة العامة للديوانة في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، أن هذا الإجراء يأتي في اطار تحصيل مداخيل لفائدة خزينة الدولة.وفي إطار مكافحة التهريب والتصدي للتجارة الموازية، قامت وحدات الحرس الديواني خلال نفس الفترة بـ14451 دورية مراقبة لوسائل النقل والبضائع على كامل التراب الوطني كما قامت بـ598 مداهمة لمخازن ومحلات تحتوي على بضائع مهربة (قيمة البضائع المحجوزة حوالي 197 مليون دينار)، مما مكن من رفع 4330 قضية .وفي السياق ذاته، تمكنت إدارة الأبحاث الديوانية من رفع 378 قضية قدرت قيمتها بـ70 مليون دينار.كما حقّقت المصالح الحدودية للديوانة بمختلف المعابر البرية والبحرية والجوية، نتائج نوعيّة في مجال التصدي لتهريب المخدرات حيث تمّ حجز 54 ألف حبة إكستازي و سوبيتاكس و 5ر57 كغ من مخدّر الماريخوانا و 3ر38 كغ من مخدّر القنّب الهندي و 9ر4 كغ من الكوكايين.من جهة أخرى، مكّن التصرّف في البضائع المحجوزة المودعة بمخازن الديوانة من توفير مداخيل ماليّة لخزينة الدولة بلغت 1ر38 مليون دينار، ناتجة عن إنجاز 501 عملية بيع بالمزاد العلني.كما تمّ، وفق البلاغ ذاته، تخصيص أقساط هامة من البضائع المحجوزة لفائدة الإتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي قصد توزيعها على العائلات المعوزة و محدودة الدّخل بكامل مناطق الجمهوريّة.وأحيلت، كذلك، وسائل نقل وتجهيزات مختلفة لفائدة الإدارات العموميّة و ذلك من المحجوزات التي تمّ استصفاؤها لفائدة الدولة بعد استيفاء الإجراءات القانونية ممّا مكّن من سدّ بعض حاجيات هذه الإدارات و الضغط على مصاريف الإقتناءات و قد بلغت قيمة هذه الإحالات خلال السداسي الأول من سنة 2019 عشرون مليون دينار.