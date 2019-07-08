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القطب القضائي المالي: تجميد أموال نبيل القروي وغازي القروي وتحجير السفر عليهما

Lundi 08 Juillet 2019

Lundi 08 Juillet 2019
باب نات - أكد مصدر قضائي لإكسبراس أف أم أن القطب القضائي المالي قرر، اليوم الإثنين 8 جويلية 2019, تجميد أموال رجلي الأعمال نبيل القروي وغازي القروي وتحجير السفر عليهما.

وأشار نفس المصدر أن التهمة الموجهة للأخوين قروي تتعلق بتبييض الأموال، مؤكدا أنه تم سماع نبيل القروي في ذات القضية كشاهد في جانفي 2019, بينما تم عرض غازي القروي، يوم الجمعة الماضي، على القيس والبحث معه في قضية تبييض وتهريب أموال.


يذكر أن عديد التقارير كشفت عن تهرّب ضريبي لنبيل القروي بمبالغ هامة جدّا تم التطرق غليها في تحقيق استقصائي لأنا يقظ يحمل عنوان ما تخفيه قناة الأخوين القروي .

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 185350

Bazdig  (Tunisia)  |Lundi 08 Juillet 2019 à 12h 45m |           
يرحم خليل.



Special can 201
    17:00: Mali - Côte d'Ivoire
    20:00: Ghana - Tunisie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
- - - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


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