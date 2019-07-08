فريق البعثة الصحية للحج المتكون من 85 عضوا سيتولى تأمين 1200 عيادة يوم عرفة وحوالي 20 ألف عيادة يوميا خلال بقية أيام الحج

Lundi 08 Juillet 2019



وات

- يتكون فريق البعثة الصحية للحج لموسم 2019 / 1440 من 85 عضوا يتوزعون الى 29 طبيبا و56 اطارا شبه طبي، وفق ما أفاد به اليوم الاثنين رئيس البعثة الصحية للحج نبيل بن صالح.وأوضح بن صالح في تصريح لـ"وات" على هامش يوم إعلامي للبعثة الصحية للحج عقدته وزارة الصحة بالعاصمة، ان فريق البعثة الصحية الذي سيسافر يوم 18 جويلية الجاري إلى البقاع المقدسة، سيتولى تأمين 1200 عيادة في مختلف الاختصاصات خلال يوم عرفة وحوالي 20 ألف عيادة يوميا خلال بقية أيام الحج.ومن جهته ذكر مدير ملف الحج بوزارة الصحة محمد الشاوش أنه تم يوم الخميس الفارط تحويل 59 نوعا من الدواء و13 مستلزما طبيا إلى السعودية، مؤكدا أن الدواء كاف لتغطية حاجة الحجيج الطبية نوعا وكما.وأضاف أنه تم الشروع منذ أمس الأحد، في إرسال إرساليات قصيرة إلى الحجيج تتضمن عدة نصائح صحية تتعلق بالخصوص بكيفية التوقي من أشعة الشمس وبالتغذية وبالتعامل مع الأمراض المزمنة وغيرها، ملاحظا ان انجاز هذه المبادرة الأولى من نوعها يتم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.ولفت الشاوش أنه سيتم خلال هذا اليوم الإعلامي تقسيم البعثة الصحية إلى عدة فرق وتوزيع المهام بينها فضلا عن تزويدها بالمعلومات اللازمة حول خصوصيات العمل خلال فترة الحج وبالنصائح التي تتعلق بكيفية تعمير الوثائق والتقارير وطرق التعامل مع الحجيج.يذكر أن عدد الحجيج التونسيين لموسم 2019 الذي ينطلق يوم 23 جويلية الجاري و يتواصل إلى حدود يوم 29 أوت القادم يبلغ 10980 حاجا تم اختيارهم من بين 236662 مترشحا، حسب ما كان أعلن عنه وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، مشيرا الى ان عمر أكبر الحجاج سنا 93 سنة وأصغرهم 24 سنة وتمثل نسبة الإناث من بينهم 52 بالمائة.ويتضمن الوفد المرافق للحجيج 500 شخص يمثلون كافة الأطراف التي سترعى الحجيج وتتولى الإحاطة بهم والسهر على أدائهم لمناسكهم في أفضل الظروف.