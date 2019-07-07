السيطرة على حريق منطقة سيدي عامر ببنزرت الجنوبية

Dimanche 07 Juillet 2019
وات - أكد الرائد مروان الغزواني المدير الجهوي بالنيابة للحماية المدنية ببنزرت، أنه تم كليا السيطرة على الحريق الذي نشب اليوم الأحد بمنطقة سيدي عامر من معتمدية بنزرت الجنوبية ،دون ان يخلف اي اضرار بشرية او خسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.
وأوضح لمراسل (وات) بالجهة، أن النيران أتت فقط على الغطاء النباتي في الغابة الشعراء والمقدر بــ10 هكتارات وحوالي 90 هك من بقايا أراض بيضاء تم حصدها منذ مدة .
واضاف الغزواني انه جرى تسخير كل الآليات والوسائل اللوجستية وتجنيد فرق اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة بالاضافة الى فرق الحماية المدنية لولايتي أريانة ومنوبة ، لاخماد النيران وذلك بمساهمة مصالح الجيش الوطني ووزارة الدفاع التي وجهت طائرة عمودية تولت تنفيذ 20 طلعة جوية.
وتمت بفضل جهود كل الاطراف المتدخلة وبعد مرور 6 ساعات السيطرة على الحريق وتأمين المحيط السكني من كل خطر وفق المصدر ذاته والذي أبرز أن مصالح الحماية المدنية ستواصل هذه الليلة عملها الرقابي الميداني لكل الاحراش لضمان عدم اشتعال المكان من جديد.
من ناحيته، أكد والي بنزرت رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة محمد قويدر، أن اللجنة الجهوية ونظيراتها المحلية ستكون طيلة الموسم الصيفي في حالة انعقاد دائم برا وبحرا من أجل الحفاظ على الصالح العام والخاص .
وثمن التعبئة الجماعية المحلية والجهوية والمركزية الناجعة الرسمية والمواطنية التي تم استنفارها للسيطرة على حريق اليوم في اطار عال من الحرفية والوطنية ،وفق تعبيره.
يشار ان المصالح الامنية تولت بالتوازي مع العمل الميداني لفرق اخماد النيران فتح تحقيق بشأن ملابسات الحريق وأسبابه ،وفق مصدر محلي مسؤول.
و للتذكير فان الحريق كان قد نشب عشية اليوم الأحد في بادىء الامر بعدد من المساحات المتفاوتة بمخلفات حصاد (حصيدة) قمح قبل أن تنتشر ألسنة اللّهب نتيجة رياح الشهيلي بالغابة الشعراء لمنطقة سيدي عامر من معتمدية بنزرت الجنوبية.
وأوضح لمراسل (وات) بالجهة، أن النيران أتت فقط على الغطاء النباتي في الغابة الشعراء والمقدر بــ10 هكتارات وحوالي 90 هك من بقايا أراض بيضاء تم حصدها منذ مدة .
واضاف الغزواني انه جرى تسخير كل الآليات والوسائل اللوجستية وتجنيد فرق اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة بالاضافة الى فرق الحماية المدنية لولايتي أريانة ومنوبة ، لاخماد النيران وذلك بمساهمة مصالح الجيش الوطني ووزارة الدفاع التي وجهت طائرة عمودية تولت تنفيذ 20 طلعة جوية.
وتمت بفضل جهود كل الاطراف المتدخلة وبعد مرور 6 ساعات السيطرة على الحريق وتأمين المحيط السكني من كل خطر وفق المصدر ذاته والذي أبرز أن مصالح الحماية المدنية ستواصل هذه الليلة عملها الرقابي الميداني لكل الاحراش لضمان عدم اشتعال المكان من جديد.
من ناحيته، أكد والي بنزرت رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة محمد قويدر، أن اللجنة الجهوية ونظيراتها المحلية ستكون طيلة الموسم الصيفي في حالة انعقاد دائم برا وبحرا من أجل الحفاظ على الصالح العام والخاص .
وثمن التعبئة الجماعية المحلية والجهوية والمركزية الناجعة الرسمية والمواطنية التي تم استنفارها للسيطرة على حريق اليوم في اطار عال من الحرفية والوطنية ،وفق تعبيره.
يشار ان المصالح الامنية تولت بالتوازي مع العمل الميداني لفرق اخماد النيران فتح تحقيق بشأن ملابسات الحريق وأسبابه ،وفق مصدر محلي مسؤول.
و للتذكير فان الحريق كان قد نشب عشية اليوم الأحد في بادىء الامر بعدد من المساحات المتفاوتة بمخلفات حصاد (حصيدة) قمح قبل أن تنتشر ألسنة اللّهب نتيجة رياح الشهيلي بالغابة الشعراء لمنطقة سيدي عامر من معتمدية بنزرت الجنوبية.
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