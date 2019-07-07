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القصرين : 54 بالمائة هي النسبة العامة للناجحين في مناظرة ''النوفيام''

Dimanche 07 Juillet 2019

Dimanche 07 Juillet 2019
وات - بلغت النسبة العامة اللناجحين في مناظرة شهادة ختم التعليم الأساسي " النوفيام " لسنة 2019 بالقصرين، 54 فاصل 62 بالمائة.
وبلغ عدد الناجحين 349 تلميذا وتلميذة من جملة 558 أجروا الإمتحان و توجه للمعهد النموذجي 101 مترشحين من جملة 150 مقعدا متناظرا عليه .
وقد تحصل التلميذان غسان سمعلي بالإعدادية النموذية ابن رشد ورؤى بن عبد الله من مدرسة الروابي على المرتبة الأولى بمعدل 18,03 وفق مصالح المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين.


  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Madagascar - RD Congo (2-2) 4-2 Tab
    20:00: Algérie - Guinée
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


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