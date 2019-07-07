القصرين : 54 بالمائة هي النسبة العامة للناجحين في مناظرة ''النوفيام''

Dimanche 07 Juillet 2019



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- بلغت النسبة العامة اللناجحين في مناظرة شهادة ختم التعليم الأساسي " النوفيام " لسنة 2019 بالقصرين، 54 فاصل 62 بالمائة.وبلغ عدد الناجحين 349 تلميذا وتلميذة من جملة 558 أجروا الإمتحان و توجه للمعهد النموذجي 101 مترشحين من جملة 150 مقعدا متناظرا عليه .وقد تحصل التلميذان غسان سمعلي بالإعدادية النموذية ابن رشد ورؤى بن عبد الله من مدرسة الروابي على المرتبة الأولى بمعدل 18,03 وفق مصالح المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين.