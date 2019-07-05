تراجع نسبة التضخم الى مستوى 8ر6 بالمائة خلال شهر جوان 2019

Vendredi 05 Juillet 2019



وات

ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك

تراجع أسعار المواد الغذائية

ارتفاع اسعار مواد وخدمات الصحة

- تراجعت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر جوان الى مستوى 8ر6 بالمائة بعد ان كانت في حدود 7 بالمائة في شهر ماي 2019 و5ر7 بالمائة في شهر ديسمبر 2018 ويعزى هذا التراجع بالأساس وفق المعهد الوطني للإحصاء، الى انخفاض وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات من 3ر7 بالمائة الى 6 بالمائة خلال شهر جوان 2019 .وبين معهد الإحصاء ان تراجع وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات من 3ر7 بالمائة خلال ماي 2019 الى 6 بالمائة خلال جوان 2019 يعود الى ارتفاع أسعار البيض ب 9ر17 بالمائة وأسعار الخضر الطازجة ب 5ر11 بالمائة وأسعار مشتقات الحليب ب 4ر9 بالمائة بالإضافة الى تسجيل ارتفاع أسعار اللحوم ب 1ر6 بالمائة كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية المصنعة ب 6 بالمائة.وبالمقابل سجلت أسعار مواد وخدمات النقل ارتفاعا بنسبة 2ر9 بالمائة مقارنة بشهر جوان 2018 ويرجع هذا الارتفاع بالأساس الى تطور أسعار السيارات بنسبة 1ر8 بالمائة وأسعار كلفة استعمال السيارات (من قطع غيار ومحروقات ... ) بنسبة 3ر10 بالمائة بالاضافة الى اسعار خدمات النقل بنسبة 4ر8 بالمائة.ولاحظ المعهد الوطني للإحصاء ان أسعار المواد الحرة شهدت ارتفاعا بنسبة 3ر7 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي مقابل 1ر5 بالمائة بالنسبة الى للمواد المؤطرة.شهد مؤشر الأسعار عند الاستهلاك خلال شهر جوان ارتفاعا بنسبة 3ر0 بالمائة مقارنة بشهر ماي 2019 بعد ان كانت هذه النسبة في حدود 5ر0 بالمائة.ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الملابس بنسبة 2 بالمائة وأسعار خدمات المطاعم والفنادق بنسبة 3ر2 بالمائة وأسعار خدمات الصحة ب 9ر1 بالمائة.سجل مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات تراجعا هاما بنسبة 4ر1 بالمائة مقارنة بشهر ماي 2019 بعد ارتفاع بنسبة 9ر0 بالمائة خلال شهر افريل ويعود ذلك بالاساس الى تراجع اسعال الغلال الطازجة بنسبة 9ر7 بالمائة واسعار الخضر الطازجة وكذلك اسعار البيض بنسبة 7ر5 بالمائة .كما شهدت أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعا بنسبة 8ر0 بالمائة //ارتفاع اسعار الملابس والاحذية// وارتفعت اسعار الملابس والاحذية بنسبة 2 بالمائة ويعزي ذلك بالاساس الى ارتفاع اسعار الملابس النسائية بنسبة 3ر2 بالمائة واسعار الاحذية الرجالية بنسبة 2ر2 بالمائةشهدت اسعار مجموعة الصحة ارتفاعا بنسبة 9ر1 بالمائة خلال هذا الشهر يعود ذلك بالاساس الى مراجعة تعريفة الخدمات الصحية الخاصة بنسبة 5ر4 بالمائة //ارتفاع اسعار خدمات المطاعم والنزل// سجلت اسعار مجموعة المطاعم والنزل ارتفاعا بنسبة 3ر2 بالمائة نتيجة الزيادة المسجلة في اسعار الماكولات في المطاعم واسعار خدمات المقاهي بنسبة 2ر2 بالمائة وخدمات النزل بنسبة 3ر3 بالمائة.