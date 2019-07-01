توزر: انطلاق حملات نظافة دورية في مدينة توزر على اثر رصد مجموعة من الاخلالات البيئية

Lundi 01 Juillet 2019
وات - انطلقت بلدية توزر بداية من اليوم الاثنين في تنفيذ حملة نظافة تمتد على ثلاثة ايام على أن تكون دورية يتم تنفيذها مرتين في الشهر وطلية ثلاثة أيام لتشمل بصفة دورية مجموعة من الأحياء وفق ما ذكرته وسيلة الهادفي النائب الأول لرئيس بلدية توزر.
وكانت مدينة توزر شهدت ترديا للوضع البيئي على إثر اضراب أعوان النظافة في الاسبوع قبل الماضي تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة الى جانب عودة ظاهرة المصبّات العشوائية داخل الأحياء وقد تم الانطلاق في تنظيف أحياء "راس الذراع" وطريق "النفيلات" ومنطقة "حفر الطين" لتتمّ إزالة مصبات منها مصب بين منطقة النفلايات وموقع عنق الجمع تراكمت فيه الفضلات منذ أشهر، موضّحة أن الحملة تتدخل فيها أطراف عديدة منها ولاية توزر والادارات الجهوية ذات العلاقة الى جانب مقاولين خواص.
وأضافت أن الحملة تعتمد على الآليات الكبيرة بهدف التخلص نهائيا من المصبات العشوائية لتشمل يوم الثلاثاء أحياء الحضر وحي المطار وحلبة وطريق الحامة، مبيّنة أنه الى جانب هذا المجهود يبقى دور المواطن أساسيا من خلال الامتناع عن وضع الفضلات في مصبات عشوائية أو اخراجها في غير الاوقات المخصّصة لجمع الفضلات المنزلية وطرحها عشوائيا بجانب الحاويات.
وأضافت أن بلدية توزر ترفع خلال الحملة شعار " نظّف دارك نظّف حيّك " ترافقها حملات للمداواة والقضاء على الحشرات في عدة مواقع من المدينة وداخل الواحة.
وكانت مدينة توزر شهدت ترديا للوضع البيئي على إثر اضراب أعوان النظافة في الاسبوع قبل الماضي تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة الى جانب عودة ظاهرة المصبّات العشوائية داخل الأحياء وقد تم الانطلاق في تنظيف أحياء "راس الذراع" وطريق "النفيلات" ومنطقة "حفر الطين" لتتمّ إزالة مصبات منها مصب بين منطقة النفلايات وموقع عنق الجمع تراكمت فيه الفضلات منذ أشهر، موضّحة أن الحملة تتدخل فيها أطراف عديدة منها ولاية توزر والادارات الجهوية ذات العلاقة الى جانب مقاولين خواص.
وأضافت أن الحملة تعتمد على الآليات الكبيرة بهدف التخلص نهائيا من المصبات العشوائية لتشمل يوم الثلاثاء أحياء الحضر وحي المطار وحلبة وطريق الحامة، مبيّنة أنه الى جانب هذا المجهود يبقى دور المواطن أساسيا من خلال الامتناع عن وضع الفضلات في مصبات عشوائية أو اخراجها في غير الاوقات المخصّصة لجمع الفضلات المنزلية وطرحها عشوائيا بجانب الحاويات.
وأضافت أن بلدية توزر ترفع خلال الحملة شعار " نظّف دارك نظّف حيّك " ترافقها حملات للمداواة والقضاء على الحشرات في عدة مواقع من المدينة وداخل الواحة.
|
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|-2
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
En continu
- 22:41 واخيرا انطفأت نار الفتنة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:15
|12:30
|05:03
|03:08
|
27°
|25°
|% 42
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|25°-23
|36°-25
|38°-27
|41°-27
|38°-26
Follow @babnet_Tunisie
(138 049) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 99 823) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 90 543) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 76 640) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 74 616) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 72 742) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 68 049) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 66 764) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 55 833) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 54 597) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 50 345) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 46 533) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 45 643) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 43 460) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 43 200) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 43 061) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 41 328) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 184) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 40 154) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 655) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
Par:aruodg (Tunisia )
Sur: ''مصعنو العربة الثلاثية التونسية سترايك موتورز '' نتظرون موافقة السلطات للسماح بجولان هذه العربة المطلوبة محليا