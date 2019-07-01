توزر: انطلاق حملات نظافة دورية في مدينة توزر على اثر رصد مجموعة من الاخلالات البيئية

Lundi 01 Juillet 2019



وات

- انطلقت بلدية توزر بداية من اليوم الاثنين في تنفيذ حملة نظافة تمتد على ثلاثة ايام على أن تكون دورية يتم تنفيذها مرتين في الشهر وطلية ثلاثة أيام لتشمل بصفة دورية مجموعة من الأحياء وفق ما ذكرته وسيلة الهادفي النائب الأول لرئيس بلدية توزر.وكانت مدينة توزر شهدت ترديا للوضع البيئي على إثر اضراب أعوان النظافة في الاسبوع قبل الماضي تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة الى جانب عودة ظاهرة المصبّات العشوائية داخل الأحياء وقد تم الانطلاق في تنظيف أحياء "راس الذراع" وطريق "النفيلات" ومنطقة "حفر الطين" لتتمّ إزالة مصبات منها مصب بين منطقة النفلايات وموقع عنق الجمع تراكمت فيه الفضلات منذ أشهر، موضّحة أن الحملة تتدخل فيها أطراف عديدة منها ولاية توزر والادارات الجهوية ذات العلاقة الى جانب مقاولين خواص.وأضافت أن الحملة تعتمد على الآليات الكبيرة بهدف التخلص نهائيا من المصبات العشوائية لتشمل يوم الثلاثاء أحياء الحضر وحي المطار وحلبة وطريق الحامة، مبيّنة أنه الى جانب هذا المجهود يبقى دور المواطن أساسيا من خلال الامتناع عن وضع الفضلات في مصبات عشوائية أو اخراجها في غير الاوقات المخصّصة لجمع الفضلات المنزلية وطرحها عشوائيا بجانب الحاويات.وأضافت أن بلدية توزر ترفع خلال الحملة شعار " نظّف دارك نظّف حيّك " ترافقها حملات للمداواة والقضاء على الحشرات في عدة مواقع من المدينة وداخل الواحة.