رئيس الجمهورية يتعرض الى وعكة صحيّة حادة

Jeudi 27 Juin 2019
باب نات - تعرّض رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح يوم الخميس 27 جوان 2019 الى وعكة صحيّة حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية
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Par:carlos73 (Tunisia )
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