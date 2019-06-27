رئيس الجمهورية يتعرض الى وعكة صحيّة حادة

Jeudi 27 Juin 2019



باب نات

- تعرّض رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح يوم الخميس 27 جوان 2019 الى وعكة صحيّة حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية