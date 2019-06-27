Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Fakkarouni  

رئيس الجمهورية يتعرض الى وعكة صحيّة حادة

Jeudi 27 Juin 2019

Jeudi 27 Juin 2019
باب نات - تعرّض رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح يوم الخميس 27 جوان 2019 الى وعكة صحيّة حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية


  
  
     
  
cadre-b53b6eeee6d4ec3d58f73f4315ef97aa-2019-06-27 12:57:51






0 de 0 commentaires pour l'article 184722



Special can 201
    15:30: Madagascar - Burundi
    18:00: Sénégal - Algérie
    21:00: Kenya - Tanzanie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 6 2 2 0 0 5
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


En continu

الخميس 27 جوان 2019 | 23 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:44 16:14 12:29 05:01 03:05
32°
 34° % 40 :الرطــوبة
تونــس 24°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
34°-2435°-2535°-2537°-2537°-25
  • Avoirs en devises
    13080,7

  • (26 juin)
  • Jours d'importation
    73
  •              1 € = 3,27630 DT        1$ =2,87500 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 juin)   190,6 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1561636978|184722 1536|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires