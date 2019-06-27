Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Fakkarouni  

سفيان السليطي ينفي إخلاء المحكمة الإبتدائية بتونس من المحامين والزوار

Jeudi 27 Juin 2019

Jeudi 27 Juin 2019
باب نات - أكــد صباح اليوم الخميس الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي ،بأن الأخبار التي يتم ترويجها حول اخلاء المحكمة الابتدائية بتونس من المحامين والزوار ، واخلاء السجن المدني بالمرناقية من المحامين والزوار تحسبا لأي عملية ارهابية أخري لا اسا لها من الصحة .

وال السليطي في تصريح لاذاعة شمس اف ام "كل ما في الأمر هو اتخاذ جملة من التدابير الاحترازية والاجراءات الأمنية لا غير.


كما اشار الى أن الجلسات تُجرى بصفة عادية".

  
  
     
  
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Special can 201
    15:30: Madagascar - Burundi
    18:00: Sénégal - Algérie
    21:00: Kenya - Tanzanie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 6 2 2 0 0 5
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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