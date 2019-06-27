سفيان السليطي ينفي إخلاء المحكمة الإبتدائية بتونس من المحامين والزوار

Jeudi 27 Juin 2019



باب نات

- أكــد صباح اليوم الخميس الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي ،بأن الأخبار التي يتم ترويجها حول اخلاء المحكمة الابتدائية بتونس من المحامين والزوار ، واخلاء السجن المدني بالمرناقية من المحامين والزوار تحسبا لأي عملية ارهابية أخري لا اسا لها من الصحة .وال السليطي في تصريح لاذاعة شمس اف ام "كل ما في الأمر هو اتخاذ جملة من التدابير الاحترازية والاجراءات الأمنية لا غير.كما اشار الى أن الجلسات تُجرى بصفة عادية".