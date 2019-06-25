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وزارة المرأة تتابع ملف المتاجرة بالأطفال وتؤكد إيواء الأطفال الثلاثة ضحايا الاستغلال الاقتصادي والجنسي بمؤسسة رعاية بصفة مؤقتة

Mardi 25 Juin 2019

Mardi 25 Juin 2019
وات - أفادت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن اليوم الثلاثاء أنّها تتابع عن كثب ملف اكتشاف عصابة للمتاجرة بالأطفال منذ تلقيها إشعارا في الغرض، موضحة ان الوضعية تتعلق باكتشاف حالة تعرّض ثلاثة أطفال سنّهم بين 16 و17 عاما للاستغلال الجنسي وإجبارهم على التسوّل من طرف كهل.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه بعد التنسيق مع المصالح الأمنية والهيئة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص، تم إيواء الأطفال الضحايا بمؤسسة رعاية بصفة مؤقتة، وذلك بمقتضى تدابير عاجلة صادرة عن مندوب حماية الطفولة بتونس في انتظار اتخاذ تدابير حمائية إضافية من طرف مندوبي حماية الطفولة مرجع نظر إقامة الأطفال.
وأكدت الوزارة حرصها وحرص مختلف المؤسسات المعنية بحماية الطفولة على التصدي لمثل هذه التجاوزات، مجددة دعوتها للجميع من أجل الإشعار عن اي حالة استغلال أو وضعية تهديد للأطفال تكريسا لثقافة الإشعار المحمولة على كل المواطنين.


وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ذكرت أمس الاثنين أنه تم يوم الخميس 20 جوان 2019 الاحتفاظ بخمسيني مقيم ببن عروس بشبهة الاتجار بالأطفال واستغلالهم اقتصاديا وجنسيا، بعد ان تبين انه يتولى ايواء 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 16 و17 سنة، بمنزل بصدد البناء، بالإضافة إلى استغلالهم اقتصاديا من خلال دفعهم للتسول والاعتداء عليهم جنسيا، مضيفة ان هؤلاء الأطفال أصيلو ولايات مختلفة ويعيشون وضعيات تهديد من تفكك أسري وتقصير بيّن في الرعاية.
وأضافت أن النيابة العمومية العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمعني بالأمر وإيداعه السجن، باعتباره محل تفتيش لفائدة العدالة في قضايا أخرى مختلفة، كما أذنت للهياكل الأمنية المختصة بمواصلة البحث في جريمة "الاتجار بالأطفال باستغلالهم اقتصاديا وجنسيا".

  
  
     
  
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Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0 0 0 0
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