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محاكمة مالي الجنسية كان بصدد الالتحاق بارهابيي الشعانبي

Mardi 25 Juin 2019

Mardi 25 Juin 2019
باب نات - احيل ظهر اليوم في حالة إيقاف امام الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس موقوف مالي الجنسية في العقد الرابع من العمر وجهت له تهم الانضمام الى تنظيم ارهابي ودخول التراب التونسي خلسة وذلك على خلفية ضبطه خلال سنة 2017 من قبل الحرس الحدودي وهو يتسلل الى التراب التونسي عبر معبر طبرقة الشمالي..


وقد كشفت الابحاث الأولية انه يتبنى الفكر الجهادي التكفيري وانه كان على علاقة بالجماعات الارهابية في مالي وان غايته من الدخول متسللا الى تونس كان بهدف الانضمام الى الجماعات الارهابية في الشعانبي كما اتضح انه من العناصر المتشددة في مالي وقد تلقى تدريبات على استعمال مختلف الاسلحة ...



باستنطاق المتهم اليوم خلال جلسة محاكمته انكر ما نسب إليه بالرغم من مجابهته باعترافاته المسجلة عليه بحثا وبعلاقته بالجماعات الارهابية في مالي فبين انه يعرف البعض منهم باعتبار انهم من ابناء حيه مشيرا الى انه قدم الى تونس بغاية العلاج لا غير ...

المحكمة قررت حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم...

  
  
     
  
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Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0 0 0 0
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