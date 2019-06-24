المنستير: اختتام فعاليات مهرجان ربيع عشاق المالوف

Lundi 24 Juin 2019



وات

- اختتمت مساء امس الاحد مجموعة "ميوزات" بقيادة مكرم الأنصاري فعاليات "ربيع عشاق المالوف" في دورتها الرابعة التي نظمتها جمعية الرشيدية فرع المنستبر بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية تحت شعار "مالوفنا في الذاكرة" ضمن برنامج المنستير مدينة الفن والحضارة، وذلك بفضاء معلم قصر الرباط الأثري بالجهة ووكبها جمهور عريض تفاعل مع مختلف العروض الموسيقية.وانطلق العرض مساء أمس الاحد وتضمن تقديم وصلة "يا شوشانة" ووصلة "الكون إلى جمالكم مشتاق"، وقدم الأستاذ زياد المهدي الذي نشط ورشة العزف على آلة العود التونسي معزوفات مع عدد من المشاركين في الورشة، من بينهم عازف العود محمّد عبد الملك، وتقديم أغاني فردية، وأدى في أوّل تجربة في الغناء أمام الجمهور كلّ من الفنّان الشاب محمّد طه "ام الحسن غنات فوق الشجرة " للفنانة صليحة، والتي لحنها خميس ترنان والفنّانة الشابة ياسمين البنوني "ربي عطاني" للفنانة صليحة، في حين أدت أحلام الأحمدي في "ما عندي والي" للفنّانة القديرة السيّدة نعمة.واعتبر أستاذ الموسيقي المختص في التراث الموسيقي حسين بلحاج يوسف أنّ "أحلام الأحمدي صوت جيّد وأعرفها منذ أربع سنوات في حين أنّ الأصوات الجديدة فهي تعّد مقبولة كأوّل ظهور لها" مشيرا إلى وجود عدّة عازفين متميزين على غرار وجدي مزالي وبشير مزالي وجاسر العاشق، وقدر بلحاج يوسف أنّ ربيع عشاق المالوف تعدّ تظاهرة ناجحة إذ واكبها الجمهور.وأوضح الفنّان أكرم الأنصاري في تصريح ل(وات) أنّ العرض كان متنوعا فيه مادة موسيقية تونسية بحتة ومادة مقتبسة من المالوف القسنطيني وفيه تكريم للسيّدة نعمة وخميس ترنان والفنّانة صليحة، واشار إلى أنّه وقع تغيير على مستوى برمجة العروض إذ كان من المفروض أن يختتم ربيع عشاق المالوف بحفل موسيقي مغاربي.وسجلت الدورة 4 لربيع عشاق المالوف التي تواصلت خلال الفترة 20-23 جوان الجاري مشاركة الفنّان الجزائري عباس الريغي ومجموعة كورال الاندلسية ومجموعة الموروث الاندلسي من المغرب بقيادة عبد الحميد السباعي ومحمّد العثماني.