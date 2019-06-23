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العمران: القبض على منحرف خطير مرتكب عملية سلب باستعمال العنف الشديد واسترجاع المسروق

Dimanche 23 Juin 2019

Dimanche 23 Juin 2019
باب نات - أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم انه وعلى إثر تقدم فتاة الى مقر منطقة الأمن الوطني بالعمران ولاية تونس يوم 22 جوان 2019 منن اجل تعرضها الى افتكاك هاتفها الجوال وأقراطها من قبل شخصين على متن دراجة نارية تم حصر الشبهة في شخصين من ذوي السوابق العدلية ومداهمة محل إقامة أحدهما .

وبعد استشارة النيابة العمومية تم القاء القبض على المشتبه به وحجز الدراجة النارية التي استعملها وشريكه في ارتكاب عملية السلب كما تم استرجاع الهاتف الجوال المسروق والأقراط وتسليمها للمتضررة.


باستنطاق المشتبه فيه اعترف بارتكابه عملية السرقة بمعية شخص اخر الذي تم ترويج برقية تفتيش في شانه.
وبمراجعة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ به ومواصلة الأبحاث.

  
  
     
  
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Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
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Cote d'ivoire 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 0 0 0
Namibie 0 0 0 0 0 0
Afrique du Sud 0 0 0 0 0 0
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Angola 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
Mauritanie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Groupe F
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Ghana 0 0 0 0 0 0
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