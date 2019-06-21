إختلاس 27 ألف أورو من فرع بنكي بسوسة

Vendredi 21 Juin 2019



أفادت الناطقة الرسمية بإسم المحكمة الإبتدائية بسوسة إيمان حميدة لاذاعة موزاييك، بأن وكيل الجمهورية بالمحكمة المذكورة تلقى شكاية من طرف الممثل القانوني لأحد الفروع البنكية مفادها التفطن لعملية إختلاس مبلغ مالي من العملة الصعبة من داخل فرعها.و أوضحت حميدة أن قيمة المبلغ الذي تم الاستيلاء عليه من داخل الفرع يقدّر بحوالي 27 ألف أورو، مضيفة أن هذا المبلغ كان معدّا لتحويله في حساب البنك المركزي بتاريخ 30 ماي 2019.و قالت إن جميع التهم موجهة إلى موظف بالخزينة خاصة وأنه لم يقدم إلى حد اللحظة تفسيرا منطقيا لهذا النقص، مع وجود تضارب صارخ بين أقوال مدير الفرع و الموظف بالخزينة وفق قولها.و ما يزال التحقيق جار في هذا الموضوع.