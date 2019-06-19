Radio Babnet Tunisie On Air: A Wahab - Ana-Wel-3azab-We-Hawak  

اتحاد العمال المهاجرين يدعو الى اقرار تسعيرة تفاضلية لشباب الهجرة من أجل تحفيزهم على العودة الدورية الى تونس

Mercredi 19 Juin 2019

Mercredi 19 Juin 2019
بلاغ صحفي - بمناسبة القرارات المتخذة من قبل الحكومة حول تسهيل إجراءات عودة التونسيين بالخارج يهم اتحاد العمال المهاجرين ان :

يؤكد ان اقرار تسعيرة موحدة في حدود 380 اورو لعدد من الرحلات الاضافية المبرمجة لموسم العودة تعد من اهم التوصيات المنبثقة عن الندوة السنوية الاولى حول عودة التونسيين بالخارج التي انتظمت يوم 12 جوان.


يعتبر هذا الإجراء خطوة ايجابية باتجاه مزيد تحقيق مطالب اخرى لأبناء تونس بالمهجر.

يدعو الى اقرار تسعيرة قارة تفاضلية اخرى خاصة بالشباب لتشجيع الاجيال الجديدة للهجرة على العودة الدورية الى ارض الوطن .

كما يشير الى ضرورة مزيد تبسيط ورقمنة الاجراءات وتحسين الخدمات في مختلف نقاط العبور.

  
  
     
  
cadre-2febca924e235c62bdbba238d5d9fd2c-2019-06-19 17:06:19






0 de 0 commentaires pour l'article 184228



En continu

الأربعاء 19 جوان 2019 | 15 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:08 19:43 16:12 12:28 04:59 03:03
32°
 30° % 24 :الرطــوبة
تونــس 23°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
30°-2339°-2643°-2935°-2439°-24
  • Avoirs en devises
    13677,5

  • (18 juin)
  • Jours d'importation
    77
  •              1 € = 3,33609 DT        1$ =2,96085 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 juin)   360,9 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1560964309|184228 336|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires