اتحاد العمال المهاجرين يدعو الى اقرار تسعيرة تفاضلية لشباب الهجرة من أجل تحفيزهم على العودة الدورية الى تونس

Mercredi 19 Juin 2019
بلاغ صحفي - بمناسبة القرارات المتخذة من قبل الحكومة حول تسهيل إجراءات عودة التونسيين بالخارج يهم اتحاد العمال المهاجرين ان :
يؤكد ان اقرار تسعيرة موحدة في حدود 380 اورو لعدد من الرحلات الاضافية المبرمجة لموسم العودة تعد من اهم التوصيات المنبثقة عن الندوة السنوية الاولى حول عودة التونسيين بالخارج التي انتظمت يوم 12 جوان.
يعتبر هذا الإجراء خطوة ايجابية باتجاه مزيد تحقيق مطالب اخرى لأبناء تونس بالمهجر.
يدعو الى اقرار تسعيرة قارة تفاضلية اخرى خاصة بالشباب لتشجيع الاجيال الجديدة للهجرة على العودة الدورية الى ارض الوطن .
كما يشير الى ضرورة مزيد تبسيط ورقمنة الاجراءات وتحسين الخدمات في مختلف نقاط العبور.
يؤكد ان اقرار تسعيرة موحدة في حدود 380 اورو لعدد من الرحلات الاضافية المبرمجة لموسم العودة تعد من اهم التوصيات المنبثقة عن الندوة السنوية الاولى حول عودة التونسيين بالخارج التي انتظمت يوم 12 جوان.
يعتبر هذا الإجراء خطوة ايجابية باتجاه مزيد تحقيق مطالب اخرى لأبناء تونس بالمهجر.
يدعو الى اقرار تسعيرة قارة تفاضلية اخرى خاصة بالشباب لتشجيع الاجيال الجديدة للهجرة على العودة الدورية الى ارض الوطن .
كما يشير الى ضرورة مزيد تبسيط ورقمنة الاجراءات وتحسين الخدمات في مختلف نقاط العبور.
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Par:lechef (Tunisia )
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