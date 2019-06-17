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القضاء ينظر في ملف فساد مالي لرئيسة جمعية امهات تونس سابقا

Lundi 17 Juin 2019

Lundi 17 Juin 2019
باب نات - باشرت اليوم الاثتبن الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة النظر في ملف قضية فساد مالي من الحجم الثقيل تورطت فيها سيدة العقربي رئيسة جمعية امهات تونس المحالة بحالة فرار والمتهمة بالاستيلاء على اموال الجمعية المذكورة لفاىدة حسابها الخاص ..

وقد تبين للمحكمة خلال المناداة على العقربي بانها محالة بحالة فرار . وقد صدرت في حقها بطاقة جلب دولية لكنها ظلت بحالة فرار ...
كما اتضح ان نتيجة الإختبارات التى اذنت بها المحكمة لتحديد قيمة الاضرار لم تجهز بعد فقررت تأجيل القضية الى شهر اكتوبر القادم لانتظار نتيجة الإختبارات


هذا وانطلقت الابحاث في القضية أثر شكاية تقدم بها مراقب الحسابات الخاص بجمعية امهات تونس أثر الثورة الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اكد فيها وجود اخلالات وتجاوزات نسبت للسيدة العقربي تعلقت باستعمال صكوك المنظمة لخلاص مصاريف خاصة بعائلتها اضافة الى تحمل الجمعية لبعض المصاريف التابعة لها المتمثلة في خلاص معلومي الكهرباء والماء وكذلك وجود شبهات في اموال تم جمعها عن طريق تبرعات واستولت عليها سيدة العقربي إضافة الى تكفل الجمعية بشراء اغراض لابنها وسحبها في إحدى المناسبات لمبلغ 10 الاف دينار فتم فتح تحقيق في الغرض من اجل تهمة تعمد مدير جمعية ذات مصلحة وطنية التصرف باطلا في اموال خاصة كانت أو عمومية

  
  
     
  
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