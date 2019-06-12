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السطو على فرع بنكي في قمرت

Mercredi 12 Juin 2019

Mercredi 12 Juin 2019
باب نات - أكّد المتحدث باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق لاذاعة موزاييك أنّ شخصا ملثما اقتحم فرعا بنكيا في ضاحية قمرت ولاذ بالفرار بعد الاستيلاء على مبلغ ماليّ قدره 5 آلاف دينار.

وقد قام بتهديد القابض بالبنك بسلاح ابيض، وما تزال جهود البحث عنه مستمرة وفق قوله.


المصدر موزاييك

  
  
     
  
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