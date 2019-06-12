السطو على فرع بنكي في قمرت

Mercredi 12 Juin 2019



باب نات

- أكّد المتحدث باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق لاذاعة موزاييك أنّ شخصا ملثما اقتحم فرعا بنكيا في ضاحية قمرت ولاذ بالفرار بعد الاستيلاء على مبلغ ماليّ قدره 5 آلاف دينار.وقد قام بتهديد القابض بالبنك بسلاح ابيض، وما تزال جهود البحث عنه مستمرة وفق قوله.المصدر موزاييك