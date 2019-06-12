السطو على فرع بنكي في قمرت

Mercredi 12 Juin 2019
باب نات - أكّد المتحدث باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق لاذاعة موزاييك أنّ شخصا ملثما اقتحم فرعا بنكيا في ضاحية قمرت ولاذ بالفرار بعد الاستيلاء على مبلغ ماليّ قدره 5 آلاف دينار.
وقد قام بتهديد القابض بالبنك بسلاح ابيض، وما تزال جهود البحث عنه مستمرة وفق قوله.
المصدر موزاييك
وقد قام بتهديد القابض بالبنك بسلاح ابيض، وما تزال جهود البحث عنه مستمرة وفق قوله.
المصدر موزاييك
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Par:sarra2012 (Tunisia )
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