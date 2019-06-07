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الكاف:اخماد حريق اتى على 20 هك من مزارع الحبوب بالزوارين بالدهماني

Vendredi 07 Juin 2019

Vendredi 07 Juin 2019
وات - تمكنت وحدات الحماية المدنية بالكاف اليوم من اخماد حريق هائل نشب باحدى مزارع الحبوب بسهول الزوارين وفق تصريح معتمد الدهماني خميس يونس لمراسل وات بالجهة.

وذكر شهود عيان لوات ان الحريق اتى على حوالي 20 هكتارا من الحبوب وذلك بسبب اندلاع شرارة من الالة الحاصدة.
وقد ساهم المواطنون وفق نفس المصادر في السيطر على الحريق ه والحد من انتشاره .


ويعد هذا الحريق الثاني من نوعه الذي تم تسجيله في ولاية الكاف خلال الايام الثلاثة الاخيرة بعد الحريق الذي اندلع بمنطقة سيدي احمد الصالح بالقلعة الخصبة والذي اتى على 5 هكتارات من مزارع الحبوب.

  
  
     
  
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