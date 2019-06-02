قيس سعيد للجزيرة: لن أتحالف مع أي حزب وعلى أوروبا رفع يدها عن ثرواتنا

Dimanche 02 Juin 2019



باب نات

- قال المترشح للانتخابات الرئاسية قيس سعيد في حوار لموقع الجزيرة نت السبت 1 جوان أنه لن يتحالف مع أي حزب سياسي.وأضاف قيس سعيد " سأحافظ على استقلاليتي، وسأحاول بكل جهدي وبإمكانيات محدودة، لن أقبل بأي دعم مالي من أي جهة كانت، وأرفض حتى التمويل العمومي من ناحية مبدئية، ومن أراد أن يدعم هذا المشروع فليدعمه من مكانه، وأنا أعي جيدا أن العملية صعبة وشديدة التعقيد وأن الطريق طويل، لكن ذاك خياري حتى لا أكون رهين أي جهة كانت من ناحية مالية أو سياسية".وتابع قيس سعيد " مشروعي يتمثل في إنشاء مجالس محلية بحساب نائب عن كل عمادة، لكن لا يتم قبول الترشح إلا بعد أن تتم تزكيته من قبل عدد من الناخبين والناخبات مناصفة، ويتم الاقتراع على دورتين إلى جانب من يمثل الأشخاص ذوي الإعاقة وإلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني، وأن يكون ربع المترشحين من العاطلين عن العمل، المهم أن يتولى المجلس المحلي وضع مشروع التنمية في مستوى الجهة، أي أن الإرادة تنبع من الناخبين، فوكالة النواب هنا قابلة للسحب إن لم يكن النائب في مستوى ثقة ناخبيه".وفي علاقة بملف الثروات الطبيعية ، داعيا قيس سعيد أوروبا الى رفع يدها عن ثروات البلاد. واستدرك بالقول " سياستي الخارجية هي الامتداد الطبيعي لتونس في محيطها الطبيعي مع الدول العربية ومحيطها الطبيعي مع أوروبا أي دول شمال البحر المتوسط، ولا يمكن أن ننكر التاريخ، لكن كما هم لديهم مصالح فلنا أيضا مصالح، وليست شعوبهم أفضل من شعوبنا، ويجب أن يرفعوا أيديهم عن ثرواتنا، فقد حان الوقت لنبني علاقات جديدة قائمة على الاحترام المتبادل وتعايش بين الشعوب فليس هناك ترتيب تفاضلي لشعب على آخر".