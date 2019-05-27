قرارات عديدة للنهوض بالقطاع الصحي في ولاية نابل

Lundi 27 Mai 2019



وات

- أقر المجلس الجهوي للصحة الخاص بولاية نابل المنعقد بمقر وزارة الصحة، اليوم الاثنين، جملة من القرارات للنهوض بالقطاع الصحي بالولاية.وتتعلق القرارات بإحداث وحدة للحروق البليغة بالمستشفى الجامعي الطاهر المعموري، واقتناء آلة التصوير بالرنين المغناطيسي بنفس المستشفى خلال سنة 2020، إضافة إلى تغيير صبغة هذا المستشفى الجامعي إلى مؤسسة عمومية للصحة قبل موفى 2019.كما أقر المجلس رصد إعتمادات إضافية بقيمة 300 ألف دينار لاقتناء تجهيزات مركزية للتعقيم بالمستشفى الجهوي بمنزل تميم، وتوفير تجهيزات وموارد بشرية لقسم أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بمنزل تميم، إضافة إلى توفير التجهيزات والموارد البشرية للشروع في استغلال وحدة إسعاف طبي متنقلة SMUR بالمستشفى الجهوي بمنزل تميم.ووافق المجلس على اقتراح إدراج مشروع بناء قسم الصيدلة بالمستشفى الجهوي بمنزل تميم بميزانية سنة 2020، إلى جانب فتح خطتين في رتبة مساعد إستشفائي جامعي بقسمي طب الأطفال والجراحة العامة بالمستشفى الجهوي بمنزل تميم، بالتنسيق مع الأطراف المتداخلة.وأعلن المجلس أيضا عن توفير التجهيزات والموارد البشرية لاستغلال قاعة العمليات لقسم أمراض النساء والتوليد بالمستشفى المحلي بقرمبالية، فضلا عن توفير الاعتمادات الضرورية لصيانة الشبكات الكهربائية بكل من المستشفى الجهوي محمد التلاتلي والمستشفى المحلي بمنزل بوزلفة.ووافق على بناء مركز صحة أساسية صنف 2 بمنطقة القليم بمعتمدية قرمبالية وإعادة بناء مركز صحة أساسية صنف 2 ببنى وائل بمعتمدية بوعرقوب، معطيا الإذن أيضا للقيام بالدراسات الأولية لتطوير مركزين للصحة الأساسية إلى صنف 4 بكل من حمام الغزاز وبوكريم، علاوة عن توفير الاعتمادات الضرورية لتهيئة 11 مركز صحة أساسية.