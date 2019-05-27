الهايكا توجه لفت نظر لكل من قناة ''التاسعة'' واذاعة ابتسامة ''أف أم''

Lundi 27 Mai 2019



وات

- وجه مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) اليوم الاثنين لفت نظر للقناة التلفزية الخاصة "التاسعة" بخصوص الخروقات المسجلة في علاقة بالإشهار من خلال تجاوز مدّة بثّ الومضات الإشهارية خلال الساعة، والمحددة ب12 دقيقة، وتجاوز مدة الفاصل الإشهاري المحددة ب5 دقائق، ولعدم مراعاة حق الجمهور في تلقي مضمون إعلامي يتوفر فيه الحد الأدنى من الاستمرارية من خلال الالتزام ب15 دقيقة بين الفواصل الإشهارية.كما وجه مجلس الهايكا ، لفت نظر لإذاعة "ابتسامة أف.أم" بخصوص الخروقات المسجلة في علاقة بالإشهار من خلال عدم الالتزام بالإعلان عن بداية الإشهار ونهايته بطريقة واضحة تفصل بين المضمون الإعلامي والمضمون الإشهاري الذي يتم بثه، ولعدم مراعاة حق الجمهور في تلقي مضمون إعلامي يتوفر فيه الحد الأدنى من الاستمرارية من خلال الالتزام ب15 دقيقة بين الفواصل الإشهارية.ودعا مجلس الهيئة "قناة التاسعة" واذاعة "ابتسامة اف أم " إلى الالتزام بأحكام القرار عدد 01 لسنة 2018 المؤرخ في 15 فيفري 2018 المتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري حتى لا تضطر الهيئة إلى اتخاذ الإجراءات المستوجبة وفقا لمقتضيات القرار وأحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011.