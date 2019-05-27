احالة قاضي في قضية فساد مالي واستيلاءات على اموال شركات مصادرة لاسرة بن علي ..

Lundi 27 Mai 2019



باب نات

- نظرت صباح اليوم الاثنين الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة في قضية تجاوزات واستيلاءات في شركات مصادرة تابعة لاسرة بن علي شملت الابحاث فيها خبير مالي وقاضي ...وبالمناداة على القاضي المتهم سامي الحفيان حضر في جلسة المحكمة وقد طلب محاميه التاخير فقررت المحكمة تأجيل القضية وتحديد موعد لها أثر الجلسة...وللتذكير فان القاضي سامي الحفيان سبق وان حوكم بعامين سجنا أثر شكاية رفعتها عليه لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة اكدت فيها ان القاضي المذكور منزّل بحسابه 800 الف دينار موضحة ان تلك الاموال متأتية من حصوله على مبالغ مالية من محامي متهم معه في القضية مقابل الحكم لفائدته في قضايا استعجالية ينوب فيها المحامي المذكور ...وقد حوكم المحامي بعام سجنا ابتدائيا وبعامين سجنا في حق القاضي سامي الحفيان ...