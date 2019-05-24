جون أفريك :راشد الغنوشي و حركة النهضة ...القوّة الناعمة

Vendredi 24 Mai 2019



باب نات

Tunisie-France : quand Rached Ghannouchi et Ennahdha font du soft power

- طارق عمراني - نشرت مجلة جون أفريك الفرنسية على موقعها الإلكتروني مقالا تحت عنوانتحدث عن تداعيات زيارة وفد حركة النهضة برئاسة رئيسها راشد الغنوشي إلى باريس بين 14 و 20 ماي الجاري و مقابلة شخصيات على أعلى مستوى في الحكومة الفرنسية على غرار جون بابتيست لوموين كاتب الدولة للشؤون الخارجية و جيرار لورشار رئيس مجلس الشيوخ ثم مقابلة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية العامة (مجلس النواب ) و غيرها من المقابلات الهامة و هي مقابلات جاءت في سياق دقيق تعيشه تونس و المنطقة .و أضاف المقال بأن رئيس حركة النهضة قد حاول طمأنة فرنسا في علاقة بتوجهات حركة النهضة السياسية خاصة أنها الحزب الأكبر في تونس و تأكيده على أن حركته ساعية نحو تبني مبدأ التوافق في الحكم بإشراك جميع الحساسيات السياسية العلمانية في إستكمال للمسار الذي عرفته تونس منذ 2014 .و أردفت المجلة الفرنسية بإعتبار أن فرنسا الأخرى تسعى إلى التعامل مع حزب قوي في تونس مع تشتت العائلة الديمقراطية ،حيث جاءت زيارة الغنوشي في إطار زيارة دبلوماسية تؤكد القوة الناعمة التي أكتسبتها حركته خلال سنوات الحكم بالإنفتاح داخليا و خارجي