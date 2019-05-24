توزر: قريبا استغلال بئر لتدعيم مياه الشرب في دقاش في انتظار انجاز محطة لتحية مياه الشرب وثلاث آبار جديدة

Vendredi 24 Mai 2019



وات

- سيتمّ في الأيّام القليلة القادمة ربط بئر تدعيمية لمياه الشرب التي تمّ مؤخّرا الانتهاء من حفرها في معتمدية دقاش، بشبكة التزويد في هذه المعتمدية وتدعيم حاجيات معتمدية حامة الجريد والمناطق الشمالية من معتمدية تمغزة .ويندرج إحداث هذه البئر في إطار تأمين انتظام التزويد في فترة الذروة وتلافي الانقطاعات المتكرّرة لمياه الشرب في كل من معتمدية دقاش والمعتمديات المجاورة على غرار السنوات الماضية حيث شهدت انقطاعات متكررة لمياه الشرب في فصل الصيف.وأوضح معتمد دقاش الطيب الدريدي في تصريح لمراسلة (وات) أنه الى جانب هذه البئر التدعيمية ستشهد المعتمدية نهاية هذه السنة انطلاق أشغال إنجاز محطة لتحلية مياه الشرب وثلاث آبار جديدة خصصت لها اعتمادات جملية بقيمة 16 مليون دينار وتدوم أشغال إنجازها ثلاث سنوات وهو ما يحل الإشكاليات المرتبطة بالتزويد بمياه الشرب بصفة كلية، وفق تقديره.