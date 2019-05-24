الإتحاد العام التونسي للشغل يطالب بفتح تحقيق بخصوص وكالة أسفار تنظم رحلات الى اسرائيل وسحب رخصة نشاطها

Vendredi 24 Mai 2019
وات - طالب الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة بفتح تحقيق بخصوص وكالة أسفار تونسية تمارس نشاطات "مشبوهة" وسحب رخصة نشاطها ومن كل الوكالات التي يثبت تورطها حسب تقديره.
وأفاد الإتحاد في بيان له على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" أنه ثبت تورط وكالة الأسفار بعد الاطلاع على معلومات تؤكد أنها تنظم منذ أشهر رحلات سياحية الى اسرائيل عبر الأردن والقدس المحتلة بالتنسيق مع الجهات الاسرائيلية الى جانب برمجتها لرحلتها المقبلة الى الأردن وفلسطين المحتلة في الفترة ما بين 27 ماي و 3 جوان 2019 وأكد في هذا الصدد تجنده لمنع هذه الأنشطة ومتابعة القائمين عليها داعيا النقابيين الى المشاركة في التحرك الذي تنظمه حملات المقاطعة التونسية اليوم أمام مقر وكالة الأسفار المعنية.
وأفاد الإتحاد في بيان له على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" أنه ثبت تورط وكالة الأسفار بعد الاطلاع على معلومات تؤكد أنها تنظم منذ أشهر رحلات سياحية الى اسرائيل عبر الأردن والقدس المحتلة بالتنسيق مع الجهات الاسرائيلية الى جانب برمجتها لرحلتها المقبلة الى الأردن وفلسطين المحتلة في الفترة ما بين 27 ماي و 3 جوان 2019 وأكد في هذا الصدد تجنده لمنع هذه الأنشطة ومتابعة القائمين عليها داعيا النقابيين الى المشاركة في التحرك الذي تنظمه حملات المقاطعة التونسية اليوم أمام مقر وكالة الأسفار المعنية.
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
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