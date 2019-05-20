عدد المسجلين الجدد في الانتخابات التشريعية والرئاسية يصل الى مليون

Lundi 20 Mai 2019
وات - علنت الهيئة العليا المُستقلّة للانتخابات، أمس الأحد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" عن بلوغ عدد المُسجّلين الجدد للانتخابات التشريعية مليون مسجّل، وذلك قبل ثلاثة أيام من غلق باب التسجيل ( 22 ماي 2019 ).
يذكر أن رئيس الهيئة نبيل بفون كان قد صرح قبل انطلاق عملية التسجيل للانتخابات التشريعية والرئاسية يوم 10 افريل 2019 بأن عدد التونسيين غير المسجلين في الانتخابات التشريعية يناهز 3 ملايين ونصف ثلثهم من النساء.
وتجدر الاشارة الى أن آخر أجل لضبط القائمات النهائية للناخبين هو يوم 27 جوان 2019 ، وذلك وفق رزنامة الانتخابات التى نشرتها الهيئة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتجرى الانتخابات التشريعية يوم 6 أكتوبر 2019 في تونس ويكون الاقتراع في الخارج أيام 4 و5 و6 أكتوبر في حين تجرى الإنتخابات الرئاسية في تونس 17 نوفمبر 2019 (الدورة الاولى ) وفي الخارج أيام 15 و16 و17 نوفمبر.
يذكر أن رئيس الهيئة نبيل بفون كان قد صرح قبل انطلاق عملية التسجيل للانتخابات التشريعية والرئاسية يوم 10 افريل 2019 بأن عدد التونسيين غير المسجلين في الانتخابات التشريعية يناهز 3 ملايين ونصف ثلثهم من النساء.
وتجدر الاشارة الى أن آخر أجل لضبط القائمات النهائية للناخبين هو يوم 27 جوان 2019 ، وذلك وفق رزنامة الانتخابات التى نشرتها الهيئة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتجرى الانتخابات التشريعية يوم 6 أكتوبر 2019 في تونس ويكون الاقتراع في الخارج أيام 4 و5 و6 أكتوبر في حين تجرى الإنتخابات الرئاسية في تونس 17 نوفمبر 2019 (الدورة الاولى ) وفي الخارج أيام 15 و16 و17 نوفمبر.
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