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10 قائمات مقبولة أوليا ،مترشحة للانتخابات البلدية الجزئية ببلدية باردو

Vendredi 17 Mai 2019

Vendredi 17 Mai 2019
وات - بلغ عدد القائمات المترشحة المقبولة أوليا للانتخابات البلدية الجزئية ببلدية باردو 10 قائمات، وفق ما أوردته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على صفحتها الرسمية .

وجاءت القائمات حسب الترتيب، القائمة المستقلة "الكلنا باردو" برئاسة حسن يعقوب في المرتبة الاولى، تليها قائمة "باردو أولا" المستقلة التي تترأسها زينب بن حسين والتي كانت تترأس المجلس البلدي بباردو(ترشحت عن حركة النهضة) قبل انحلاله في 23 أفريل الماضي إثر استقالة أغلبية أعضائه.


وحلت القائمة الحزبية "آفاق تونس" برئاسة ظافر الصغيري في المرتبة الثالثة تلتها قائمة حركة النهضة التي يترأسها منير بوزيد في المرتبة الرابعة، لتأتي القائمة المستقلة "شباب باردو" برئاسة هشام العيادي في المرتبة الخامسة.

وجاءت قائمة حزب البديل التونسي (قائمة حزبية) ويترأسها منير التيلي في المرتبة السادسة، ثم القائمة الحزبية لحركة تحيا تونس برئاسة زين العابدين النيفر في المرتبة السابعة، وقائمة حزب بني وطني(قائمة حزبية) والتي يترأسها غازي البنزرتي في المرتبة الثامنة.

ووردت القائمة المستقلة "أوفياء باردو" برئاسة زكية الكسراوي في المرتبة التاسعة، وتليها قائمة التيار الديمقراطي(قائمة حزبية) التي تترأسها بسمة القيزاني في المرتبة العاشرة.
وذكرت هيئة الانتخابات أن ترتيب القائمات يتم وفق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 30 من القرار عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية كما تم تنقيحه وإتمامه، وذلك وفق الأسبقية في تقديم مطلب الترشح.

ويعتمد في ذلك بتاريخ استكمال جميع التصيصات والوثائق المتعلقة بمطلب الترشح خلال فترة تقديم مطالب الترشح.
واشارت الهيئة ان الترتيب النهائي يتم ضبطه بعد الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون.

وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، رفض مساء أمس الخميس، قائمتي حركة نداء تونس ، عن شق الحمامات (سفيان طوبال) وعن شقّ المنستير (حافظ قايد السبسي)، المترشحتين للانتخابات الجزئيّة لبلدية باردو وذلك "لعدم ثبوت صفة الممثل القانوني"، وفق ما أفاد به عضو الهيئة، أنيس الجربوعي(وات).

  
  
     
  
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